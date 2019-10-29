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衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33聯合報 記者劉小川／台北即時報導

2019年快結束了，11月將是4大星座的翻身之日，過去這幾個月這4個星座，不停遇見挫敗，又不停跌跌撞撞，到了11月，總算見到撥雲見日的一天，接著我們就來看看，哪4個星座，即將迎來2019年的年度高潮呢？

第四名、獅子座

過去幾個月的獅子座，那耀眼的一面，總是黯淡無光，11月到來，也正是獅子座要迎向陽光的日子到來了。

11月之後的獅子座，什麼事情都會變得越來越順利、順心，也擺脫過去的不好，也漸漸地朝著好的方向發展，對於獅子座來說，有好的方向與發展，當然錢財自然少不了，趁著這個機會好好的投資，讓自己容光煥發。

第三名、水瓶座

2019運氣不是很好的水瓶座，過去幾個月飽受了許多的煎熬與煩躁。在11月的水瓶座，也開始對於事物與煩躁，逐漸地冷靜下來了，對於思考也慢慢清晰，為自己制定一些規畫，讓自己對於未來更有安全感。

冷靜下來的水瓶座，逐漸地走出了逆境，盡量保持著美好的心情，接著什麼都能心想事成，記得帶上微笑。

第二名、摩羯座

過去幾個月的摩羯，算是看透了許多事情，對於人生的目標更加清晰，當然在11月之後，也開始展開走出逆境的人生，依然不停地追求自己的理念，奮鬥自己的人生，更讓大家也看到了摩羯的努力及堅持。

11月的摩羯座，會在這個月遇到生命中的貴人，當然對於事業與未來，都會有更上一層樓的可能，可說是走出逆境的最佳時刻。 

第一名、射手座

11月後的射手座，運勢不是一般的好，是前途一面光明的大好。在11月的射手座，當遇到事情的時候，就會有貴人相助、提攜，在工作上則非常的順利。

平日努力工作的射手，在公司裡容易被上司看見，當然就是自己最好展露頭角的11月，升職加薪，也會更容易一些，這樣的好運，讓在一旁的其他人看到都超羨慕啦！

告別前面幾個月的烏雲，終於有見日的一天，恭喜這4大星座。圖／摘自 pexels
告別前面幾個月的烏雲，終於有見日的一天，恭喜這4大星座。圖／摘自 pexels
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工作與金錢運，當然是更上一層樓的4大星座。圖／摘自 pexels
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這四個星座的努力，也將在這11月的開端，有了新的希望。圖／摘自 pexels
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11月開始這4個星座，即將走出陰霾。圖／摘自 pexels
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