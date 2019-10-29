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治療台灣人的「恐海症」黃嘉俊拍「男人與他的海」

2019-10-29 21:58聯合報 記者陳宛茜／即時報導

「別忘了我們都是血液中，流著海洋 DNA 的子民。」為了提醒台灣人是「海洋的子民」，不再恐懼海洋。導演黃嘉俊籌拍紀錄片「男人與他的海」，用勇氣與溫柔，帶觀眾看見長久被忽視的大海。

南太平洋上，十八隻大翅鯨在海中共游；台灣東海岸，抹香鯨與虎鯨在同一天連續現身⋯⋯。一幕幕海洋絕美景色錄入片中。這是紀錄片「男人與他的海」，後製上映集資計畫24日開跑，5 天吸引超過 900 人參與，集資金額跑破 200 萬元。別出心裁的沉浸式參與方案——花蓮賞鯨行程也搶購一空。

習慣大家叫他「黑糖」的導演黃嘉俊，善於以溫暖、細膩的創作風格，帶領觀眾覺察嚴肅的社會議題，作品包括紀錄片「飛行少年」、「一首搖滾上月球」等。2016 年因為潛水興趣，巧妙連接起他與海洋文學作家廖鴻基、鯨豚攝影師金磊的海洋創作之路。

「男人與他的海」記錄投奔海中的兩位父親，如同鯨豚一般在大海遨遊，也一邊學習維繫家人間的羈絆。廖鴻基於颱風來臨前，靠著小方筏，在黑潮上漂流長達 144 小時，只為了帶回更多海洋知識給讀者；而台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊，為了拍好每年經過台灣東部的鯨豚，遠赴世界各地摸索鯨豚習性、磨練水下攝影技術，帶回一張張美麗且令人震撼的影像。

「別忘了我們都是血液中，流著海洋 DNA 的子民。」黃嘉俊表示，台灣大多數人的生活環境其實與海不遠，卻仍覺得遙遠與陌生。由於一直未能重視海洋文化教育，戒嚴時期的海防和海禁；加上全球第一的人工海岸密度，布滿消坡塊和堤防，在心理與現實上，都與海洋產生距離，出現揮之不去的「恐海」印象。

7 年前開始潛水，黃嘉俊愛上海洋，也看見嚴重的海洋環境問題。如同片中，廖鴻基分享老船長的生活哲學，「在海上遇到颱風唯一活命的機會，是讓船尖對準風向及湧浪」，解決問題的方法就是面對它，才有破解的機會。黃嘉俊希望透過「男人與他的海」，讓更多人親近海洋、愛上海洋，進而作出行動，為環境付出更多心力。

水下攝影不僅危險，拍攝海洋生態的不確定性也高，圖為「男人與他的海」團隊拍攝大翅鯨...
水下攝影不僅危險，拍攝海洋生態的不確定性也高，圖為「男人與他的海」團隊拍攝大翅鯨在東加王國育兒。圖/貝殼放大提供
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鯨豚攝影紀錄片
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