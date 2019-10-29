治療台灣人的「恐海症」黃嘉俊拍「男人與他的海」

2019-10-29 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



「別忘了我們都是血液中，流著海洋 DNA 的子民。」為了提醒台灣人是「海洋的子民」，不再恐懼海洋。導演黃嘉俊籌拍紀錄片「男人與他的海」，用勇氣與溫柔，帶觀眾看見長久被忽視的大海。

南太平洋上，十八隻大翅鯨在海中共游；台灣東海岸，抹香鯨與虎鯨在同一天連續現身⋯⋯。一幕幕海洋絕美景色錄入片中。這是紀錄片「男人與他的海」，後製上映集資計畫24日開跑，5 天吸引超過 900 人參與，集資金額跑破 200 萬元。別出心裁的沉浸式參與方案——花蓮賞鯨行程也搶購一空。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

習慣大家叫他「黑糖」的導演黃嘉俊，善於以溫暖、細膩的創作風格，帶領觀眾覺察嚴肅的社會議題，作品包括紀錄片「飛行少年」、「一首搖滾上月球」等。2016 年因為潛水興趣，巧妙連接起他與海洋文學作家廖鴻基、鯨豚攝影師金磊的海洋創作之路。

「男人與他的海」記錄投奔海中的兩位父親，如同鯨豚一般在大海遨遊，也一邊學習維繫家人間的羈絆。廖鴻基於颱風來臨前，靠著小方筏，在黑潮上漂流長達 144 小時，只為了帶回更多海洋知識給讀者；而台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊，為了拍好每年經過台灣東部的鯨豚，遠赴世界各地摸索鯨豚習性、磨練水下攝影技術，帶回一張張美麗且令人震撼的影像。

「別忘了我們都是血液中，流著海洋 DNA 的子民。」黃嘉俊表示，台灣大多數人的生活環境其實與海不遠，卻仍覺得遙遠與陌生。由於一直未能重視海洋文化教育，戒嚴時期的海防和海禁；加上全球第一的人工海岸密度，布滿消坡塊和堤防，在心理與現實上，都與海洋產生距離，出現揮之不去的「恐海」印象。