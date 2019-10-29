藝術攜手醫療 國父紀念館首辦關懷憂鬱症音樂會
2019-10-29 21:32
聯合報 記者陳宛茜
／即時報導
國父紀念館將在11月6日晚間7時於大會堂舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，邀請台灣憂鬱症防治協會張家銘理事長及台大醫院精神部高淑芬教授進行講座，並邀請木樓合唱團與大提琴家陳建安參加演出。
這是國父紀念館成立47年以來，首次舉辦此類音樂會，與國際扶輪、台灣憂鬱症防治協會等單位共同辦理。國父紀念館館長梁永斐表示，過去任職文化部藝術發展司司長曾經參加三屆關懷憂鬱症音樂會，因此有了在國父紀念館大會堂舉辦第四屆的想法，音樂會規模超越歷屆，將挑戰2500席位規模。
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梁永斐表示，本次活動是衛福及文化的結合。目前文化部與教育部正在推動文化體驗活動，透過教育系統所舉辦文化體驗活動，讓文化及藝術種子在學校學生內心扎根，培育多元藝能人才。也期望未來文化部與衛福部能夠合作建構「藝術治療」活動，透過音樂、舞蹈、表演及書畫等方式規畫相關活動撫慰人心，同時結合學校、藝術團體及行政部門的力量，推動相關工作。
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