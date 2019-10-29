親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

藝術攜手醫療 國父紀念館首辦關懷憂鬱症音樂會

2019-10-29 21:32聯合報 記者陳宛茜／即時報導

國父紀念館將在11月6日晚間7時於大會堂舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，邀請台灣憂鬱症防治協會張家銘理事長及台大醫院精神部高淑芬教授進行講座，並邀請木樓合唱團與大提琴家陳建安參加演出。

這是國父紀念館成立47年以來，首次舉辦此類音樂會，與國際扶輪、台灣憂鬱症防治協會等單位共同辦理。國父紀念館館長梁永斐表示，過去任職文化部藝術發展司司長曾經參加三屆關懷憂鬱症音樂會，因此有了在國父紀念館大會堂舉辦第四屆的想法，音樂會規模超越歷屆，將挑戰2500席位規模。

梁永斐表示，本次活動是衛福及文化的結合。目前文化部與教育部正在推動文化體驗活動，透過教育系統所舉辦文化體驗活動，讓文化及藝術種子在學校學生內心扎根，培育多元藝能人才。也期望未來文化部與衛福部能夠合作建構「藝術治療」活動，透過音樂、舞蹈、表演及書畫等方式規畫相關活動撫慰人心，同時結合學校、藝術團體及行政部門的力量，推動相關工作。

國父紀念館首度舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」。圖/國父紀念館提供
國父紀念館首度舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」。圖/國父紀念館提供
分享

憂鬱症紀念館音樂會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中年發病的他停不了抖...妻子不離不棄「能陪多久就多久」

2019-10-29 18:49

落枕了怎麼辦？ 物理治療師教你用毛巾1招舒緩

2019-10-29 16:03

治療台灣人的「恐海症」黃嘉俊拍「男人與他的海」

2019-10-29 21:58

健忘還是失智？名醫帶你學會如何早篩失智症

2019-10-29 21:05

關懷全台40萬憂鬱患者 11月6日來聽講座音樂會

2019-10-29 21:02

一陣秋雨一陣涼 東北風增強明後天北宜花濕涼

2019-10-29 20:47

議員批蔡政府學海計畫執行率不到10％ 教部拿數據打臉

2019-10-29 20:42

偏鄉癌友就醫難 林予晞代言交通補助

2019-10-29 18:45

兒醫追蹤921災後早療家庭20載獲肯定 赴日分享逾10次

2019-10-29 17:39

給爸爸育嬰假、提升公幼比 托盟提10項幼托方針給蔡韓

2019-10-29 17:01

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

傳流感疫苗被中國搶走再延一個月開打 疾管署：無此事

2019-10-29 16:08

名導盧建彰、《與惡》林予晞 都曾與「癌」這麼近

2019-10-29 15:39

9種剖面、148幅親繪 直擊35座台灣經典古建築

2019-10-29 15:37

同卡不同命 逾六成南部東部癌友獨自長途騎機車就醫

2019-10-29 15:31

入秋首波中國沙塵暴襲台 中部以北空品拉橘色警報

2019-10-29 15:23

國內增4例腸病毒重症 有望11月初脫離流行期

2019-10-29 15:16

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 15:09

戒嚴初期翻譯為何由外省人主導？ 台灣翻譯史說分明

2019-10-29 14:53

公費流感疫苗分批接種幼兒打不到？ 疾管署：絕對夠打

2019-10-29 14:50

「直升機父母」太憂鬱 醫師教五招自救

2019-10-29 14:41

遲緩兒合併視力障礙高 林口長庚設專門診間安心檢查

2019-10-29 14:26

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

2019-10-29 14:14

鐵路便當節周五登場 國內外25家業者將PK

2019-10-29 14:12

腸病毒病重症增四例 兩例疑似親友傳染

2019-10-29 14:12

世界乾癬日／乾癬不會傳染 2萬人需積極治療

2019-10-29 14:11

腸病毒重症北中南增4例 2例疑親友傳染

2019-10-29 14:11

陽明大學研究：充足光照 讓長者多睡2小時

2019-10-29 14:10

如何說服朋友「古典樂很酷」？只需點出古典樂在何處

2019-10-29 14:08

脊梁山脈旅遊年 啟動五大山脈24條經典遊程

2019-10-29 13:55

「不務正業」的醫師、社工師…器捐推手默默付出獲表揚

2019-10-29 13:17

美食外送員安全自己顧 每日5元保障最高200萬

2019-10-29 12:46

瘜肉險當良性腫瘤 結果竟是早期大腸癌

2019-10-29 12:44

不想輸給健身同伴 為消啤酒肚練到橫紋肌溶解症

2019-10-29 12:31

太想破馬拉松個人最佳紀錄 大叔硬撐跑到中暑昏倒

2019-10-29 12:26

阿聯酋航空A380拓點 飛埃及開羅坐雙層豪華客機

2019-10-29 12:22

迎脊梁山脈旅遊年 台北國際旅展呈上台灣五大山脈

2019-10-29 12:20

不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19

鼻塞難治有人每天睡不著痛不欲生 新式微創手術可改善

2019-10-29 12:12
看更多

熱門文章

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

「溫州大餛飩」帽T賣到斷貨 台網友笑：這是員工制服？

2019-10-29 14:49

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

2019-10-29 14:14

「送錢給你為何不花？」領券卻不去逛 夜市抵用券使用率不到3成

2019-10-29 00:47

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

變冷了！北、東有雨到周四 22號颱風不排除今晚形成

2019-10-29 09:00

PRADA全台首家OUTLET進駐華泰名品城 Miu Miu也買得到

2019-10-29 12:24

入秋首波中國沙塵暴襲台 中部以北空品拉橘色警報

2019-10-29 15:23

表演藝術創作者7成5月薪不足3萬 僅53%有勞保

2019-10-29 10:32

鐵路便當節將至 連台鐵「局長都沒看過」的便當亮相

2019-10-29 11:13

名字有「阿、里、山」 阿里山賞楓下月至年底門票10元

2019-10-29 12:11

交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

2019-10-29 20:40

【親子互動】外派太太／教育是種累積

2019-10-29 06:00

台灣虎航po圖透露新航點 虎將變雷神索爾秒被猜中

2019-10-29 03:55

每日星座運勢／金牛心態好事如人意　適合扮演軍師

2019-10-29 00:00

落枕了怎麼辦？ 物理治療師教你用毛巾1招舒緩

2019-10-29 16:03

原來西裝這樣穿最帥！羅伯派丁森、喬歐文「黑衣」圈粉

2019-10-29 01:44

北台灣、宜蘭高溫掉5度 明、後天水氣仍多

2019-10-29 08:08

傳流感疫苗被中國搶走再延一個月開打 疾管署：無此事

2019-10-29 16:08

LINE購物1111全球狂購節開跑 狂灑千萬LINE POINTS

2019-10-29 10:49

不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】陳亭亘／談「和解」太難

2019-10-29 06:00

說走就走小旅行！酷航推促銷 新加坡、曼谷最低65折起

2019-10-29 03:27

「直升機父母」太憂鬱 醫師教五招自救

2019-10-29 14:41

中年發病的他停不了抖...妻子不離不棄「能陪多久就多久」

2019-10-29 18:49

韓柏檉飲食抗癌 補營養靠這兩招懶人吃法

2019-10-29 00:03

瘜肉險當良性腫瘤 結果竟是早期大腸癌

2019-10-29 12:44

又遭到陸黑手打壓？AllSaints發聲明終止合作金馬獎

2019-10-29 20:31

台鐵鐵路便當節 重現昔日手翻茶、「比珍奶夯」的飲料

2019-10-29 13:09

呼叫台中炸雞控！「拿坡里炸雞店」台中首店在這

2019-10-29 16:37

好康注意！身份證字號5個1 王朝請你免費吃大餐

2019-10-29 17:08

影／飼養員雙手按摩肥海豹「一臉舒爽」 網友直呼超可愛

2019-10-29 11:59

誠品迷必備神卡！全新「台新街口聯名卡」享最高8%回饋

2019-10-29 17:21

搶高薪機會又來了 華航11月招募航空服務人員

2019-10-29 12:35

名店不在夜市…誰想為了抵用券去人擠人

2019-10-29 00:47

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

長者白天睡、晚上醒 陽明大學研究：白天多光照助夜眠

2019-10-29 11:32

華航11月招募70名本國空服員 月收上看8萬元

2019-10-29 12:35

東北風增強 氣象局對北北基發大雨特報

2019-10-29 11:14

「不務正業」的醫師、社工師…器捐推手默默付出獲表揚

2019-10-29 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top