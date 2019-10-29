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健忘還是失智？名醫帶你學會如何早篩失智症

2019-10-29 21:05聯合報 記者吳貞瑩／台北即時報導

忘記關火、迷路了，是失智還是健忘？林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊指出，若記憶力不佳已影響生活，例如忘記重要的約會、有懷疑妄想，即使大多數日常生活都能獨立完成，還是可能罹患極輕度失智症。家屬或自我若能及早確診，仍能在職場有所發揮，維持健康能力。

想掌握大腦健康，桃園市衛生局將巡迴桃園13區舉辦「失智友善照護開講」，第一站攜手林口長庚醫院，11月9日登場，失智症名醫徐文俊提供四大看點，教民眾重新認識失智症，例如極輕度失智症一點都不輕微；認識失智者，不只是失智症；認識年輕型失智症，不只老年失智症；以失智症的需要是全面性，不只醫養護。

林口長庚復健科醫師王思恒由運動著手，教民眾如何動不失智。徐文俊還會帶領大家看懂「AD8極早期失智症篩檢量表」，自我檢測，並有個案管理師、社工等，現場提供諮詢。

根據內政部107年人口統計推估，台灣失智者約26.9萬人，現可能已超過28萬人，其中極輕度失智者約10.9萬人，約35%。其實，這些占了三分之一以上的極輕度失智者，自我照顧能力很好，有病識感，有些是同住的家人發覺怪怪的，因而來求診。

徐文俊說，如果能及早發現，極輕度失智者可以維護健康，同時在職場繼續工作，家屬照顧壓力也能減輕，不必拖到輕度、中度被迫辭去工作，提前接受長照。

根據1990年起長達20年的追蹤研究，發現自覺記憶障礙者，20年後罹患失智症比率確實較高。因此，自覺記憶力衰退的「主觀記憶埋怨」被證實是有意義的，40歲以上若自認記憶力衰退，應就醫檢查。

想更深入了解失智症預防與照護，歡迎為自己或家人報名，課程免費，全程參與者，可獲精緻不鏽鋼吸管組及限量環保飲料杯袋。

•失智友善照護開講

時間：11月9日（六）上午9時30分至11時30分

地點：林口長庚復健大樓第一會議廳

           桃園市龜山區復興街5號

報名電話：02-8692-5588轉3051

報名網址：https://forms.gle/ujUK81zVYu5XdMmcA

由桃園市政府衛生局主辦的失智友善照護開講，第一站將於11月9日攜手林口長庚醫院舉...
由桃園市政府衛生局主辦的失智友善照護開講，第一站將於11月9日攜手林口長庚醫院舉辦。圖／桃園市政府衛生局提供
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失智症林口
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