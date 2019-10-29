關懷全台40萬憂鬱患者 11月6日來聽講座音樂會

2019-10-29 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



根據過去社區精神流行病調查發現，台灣憂鬱症終生盛行率為1.2%，我國約有40萬名憂鬱症患者，家中若有憂鬱症患者，無論是對患者個人或是家庭，甚至到社會皆會產生衝擊。

專家表示，憂鬱症會發生在各個年齡層，該疾病必須要社會各界一同來重視，國際扶輪3523地區、國父紀念館，和台灣憂鬱症防治協會，將於下月6日共同籌辦「關懷憂鬱症講座音樂會」盼各界重視憂鬱症。

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憂鬱症又被稱為藍色病毒，一旦罹患，對於患者而言將是一場長期抗戰，社會對於憂鬱症也有許多汙名化，像是把憂鬱症與神經病畫上等號，或是認為憂鬱症是不能治療的疾病，也讓患者不僅要面對疾病還得面對社會壓力。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘說，台灣憂鬱症治療除了就醫不足、診斷不足、治療不足、持續治療不足之外，對於憂鬱症的投資也不足。台灣108年精神健康照護國民心理健康預算僅有5.08億元，平均1人精神健康預算僅有22.08元，連一顆御飯糰都買不起，顯示國人對於憂鬱症的認識有限，且幫助也有限。

台大醫院精神科教授高淑芬說，別以為憂鬱症是工作壓力大的上班族或是長輩的專利，憂鬱症在各年齡層都可能發生，除中老年人以外，兒童青少年的憂鬱症也是要小心，這必須家庭、學校、社會一起來重視。

國父紀念館梁永斐館長指出，我國憂鬱症非常普遍，很多人有憂鬱症，自己不知道，或是抗拒去看醫師接受治療。木樓合唱團吳嘉禾總監及大提琴家陳建安說，憂鬱症是現代文明病，很多人的家人朋友也可能有憂鬱症需要關心。

為關注憂鬱症對於家庭與社會的衝擊，由國際扶輪3523地區、國父紀念館和台灣憂鬱症防治協會，將於11月6日晚上共同主辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，為使憂鬱症防治之效益，能夠擴散至社會上的每一個人，並鼓勵憂鬱症患者能即時就醫，對外求援。