一陣秋雨一陣涼 東北風增強明後天北宜花濕涼

2019-10-29 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



秋意漸濃，氣象局今天指出，人秋首波鋒面昨天至今晨通過，明、後天北部及東半部降雨機率較高，天氣濕涼，民眾要注意增添衣物。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局指出，時序正進入深秋楓紅的季節，但今年入秋首波鋒面來得較遲，往年多在8月31日到9月28日間，今年遲至昨天到今晨，創1976年以來最晚記錄。

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氣象局說，隨著鋒面通過和東北風增強，可明顯感受秋意漸濃的氣氛。未來一周東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部日夜溫差大；主要降雨在北部、東半部，降雨狀況則要視水氣多寡而定。

明、後天北部及東半部降雨機率均較高，為濕涼天氣。

明天(30日)東北風影響，東北部及東部一整天有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東南部也有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴，午後山區有零星陣雨；氣溫方面，各地低溫約20至23度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約24至26度，一整天偏涼，其他地區高溫約28至30度，中南部日夜溫差仍大，要請適時增添衣物。

周四(31日)東北風持續影響，水氣偏多，東北部及東部地區一整天有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東南部也有局部短暫雨；中南部天氣依舊穩定，僅山區午後有零星陣雨。

周五、周六(11月1日、2日)東北風逐漸減弱，迎風面降雨明顯緩和，東半部地區仍有局部短暫雨，北部山區零星降雨，其他地區為多雲到晴，南部山區在午後有零星短暫陣雨。

下周日至下周二(3日至5日)東北風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部降雨較明顯，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。