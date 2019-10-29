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議員批蔡政府學海計畫執行率不到10％ 教部拿數據打臉

2019-10-29 20:42聯合報 記者章凱閎／即時報導

國民黨籍北市議員李明賢今天在臉書批評蔡政府的「學海飛颺」、「學海惜珠」計畫執行率不到10%，不先檢討反而批藍營總統參選人韓國瑜免費送大學生出國交換1年的政見。教育部發表聲明澄清，「學海飛颺」、「學海惜珠」計畫執行率，106年逾120％、107年逾124%，絕無執行率不到10％的狀況。

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出免費送所有大學生、研究生出國交換1年政見，遭教育部次長劉孟奇批評是「宇宙級預算」，教育部長潘文忠昨則稱韓對教育不夠了解、教育部有持續推動學生國際化。李明賢今天則反駁說，蔡政府的「學海飛颺」、「學海惜珠」計畫執行率不到10%不先檢討反而批韓，是台灣教育的最大悲哀。

李明賢說，蔡政府目前「學海飛颺」、「學海惜珠」計畫，特別是「學海惜珠」是鼓勵弱勢家庭小孩出國實習、交換來增廣國際見聞，只可惜編列1300個名額，執行率卻不到1成，每年都是幾10人而已，顯見蔡政府執行有問題；然而當韓拋出相關政見時，包含教育部長潘文忠、教育部政務次長劉孟奇都跳出來批評韓不懂、這是「宇宙級預算」等。

教育部晚間也發表聲明，教育部「學海飛颺」與「學海惜珠」計畫，106年出國人數為1565人（前者1481人，後者84人)、107年達1622人（前者1528人，後者94人)，均超過教育部補助要點分配補助名額1300名。依人數計算，106年執行率逾120%、107年執行率逾124%，並不如李明賢所述，計畫執行率不到10%的情事。

教育部也說，學海系列共有4個計畫：學海飛颺、學海惜珠、學海築夢與新南向學海築夢。106年學海系列4個計畫為4422人，107年4個計畫為5310人，成長率達20%，學海計畫系列為教育部重點執行工作項目，未來將積極爭取預算，逐年擴增選送人數，預訂每年成長20%為目標。

教育部。報系資料照
教育部。報系資料照
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教育部李明賢出國
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