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交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

2019-10-29 20:40聯合報 記者侯俐安董俞佳／台北即時報導

交通部所屬單位11月有多項新制要上路。其中包括迎接冬天，低溫特報新增3燈號，還有觀光泡湯補助、第二代旅宿網上線，另外，郵寄也要注意，中華郵政提醒，數件物品未經包裝或密封成一件者，因不利於機器之自動分揀作業及造成後端遞送作業，11月起郵局也將不受理收寄。

中華郵政指出，以往有些客人會把2、3件物品捆成一件寄送，民間的業者對於這個很早就不收，但是中華郵政仍持續有收，只是因為實在很常造成後端接收的時候脫落，拆成兩件、數件，有時另一半沒有地址，除了不能做自動化處理之外，也不知道要送到哪裡，都是問題，所以11月起將開始郵寄新制。

除此之外，過去民眾以航空郵件或海運寄送鋰電池、含化學成分、打火機等危險物品，若遭航警或海關查獲，是由中華郵政公司自行吸收罰款，不會再向寄件人求償。交通部今年4月修正《郵件處理規則》，未來民眾寄送違禁品被罰要自行吸收，也將在11月1日上路。

●國道啟用「天眼」科技執法

國道警察局將針對中山高南下93.5公里、新竹南下出口匝道處，啟用高公局建置的「天眼」高解析度攝影機，針對「違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線」等3項違規進行開罰，違規者可處3000至6000元罰鍰。

●寒冷、非常寒冷、嚴寒 氣象局增低溫特報

中央氣象局低溫特報，自11月1 日起增加黃色、橙色、紅色燈號，分別代表「寒冷」、「非常寒冷」及「嚴寒」3種等級發布。氣象局表示，低溫之型態大致分兩大類，一是乾冷或伴隨輻射冷卻影響，早晚低溫，白天日照後溫度回升；二是冷空氣不斷移入或濕冷所致之整天低溫。現行低溫特報於台灣本島平地最低氣溫降至攝氏10度以下時發布，未考量低溫可能等級及持續時間，較不易充分反映低溫之不同型態和不同影響。

●觀光國旅補助擴大 住宿收據抵泡湯

泡湯愛好者注意，交通部觀光局秋冬國旅補助方案再擴大，從11月開始，若入住秋冬國旅補助的飯店，收據不要丟，憑收據可至配合的溫泉業者，免費泡大眾池，或抵用湯屋 200 元。包含礁溪寒沐酒店、知本金聯世紀酒店、谷關溫泉飯店等溫泉業者都有配合，完整業者名單可至觀光局溫泉優惠方案網頁查詢。

●寄違禁品害郵局被罰 可向寄件者求償

過去若民眾以航空郵件或海運寄送鋰電池、含化學成分、打火機等危險物品，若遭航警或海關查獲，是由中華郵政公司自行吸收罰款，不會再向寄件人求償。但交通部修正「郵件處理規則」，明訂往後民眾若不依規定寄送違禁品造成郵局損害，可向寄件人求償，預計今年11月就可上路。

另外，11月1日起，數件物品未經包裝或密封成一件者，因不利於機器之自動分揀作業及造成後端遞送作業，郵局將不受理收寄。

●中華郵政推「星光郵局」

因應上班族需求，中華郵政11月起，陸續調整全台6處郵局營業時間，改從中午12時起營業到晚上7時30分，11月1日起先從台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局等3郵局先試辦，15日起新北永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局也接續加入試辦。

●台灣旅宿網第二代上線 至少200家旅宿業者參加

越來越多旅客透過網路平台訂房，台灣旅宿網第二代預計11月1日上線。觀光局表示，屆時將有至少200家旅宿業者上線可以，民眾可以前往訂房，此外，頁面也會更加簡潔，速度更快。

台灣旅宿網站公告明天開始系統維護到31日，觀光局表示，這是因應台灣旅宿網二代上線，因此，先暫停相關資料登錄，不過，不影響其他網站部分使用，還是可以瀏覽相關旅宿資料。

至於日前提到月底力拚千家旅宿業者登錄，觀光局旅宿組組長湯文琦表示，11月1日至少會有200家業者，這些業者的金流都已經串好，現在已經有1500家業者申請，也力拚讓這些業者盡快上線。

中華郵政提醒，數件物品未經包裝或密封成一件者，因不利於機器之自動分揀作業及造成後...
中華郵政提醒，數件物品未經包裝或密封成一件者，因不利於機器之自動分揀作業及造成後端遞送作業，11月起郵局也將不受理收寄。示意圖／ingimage
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