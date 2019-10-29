交通不便釀就醫難題 調查：6成癌友想放棄

2019-10-29 18:46 中央社 台北29日電



攝護腺癌名列十大癌症死因第6名，多發生65歲以上銀髮族，罹癌平均年齡高，腫瘤生長速度較慢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 全台每年有超過10萬人確診罹癌，必須經常回診治療。台灣癌症基金會調查發現，不少家住偏鄉的癌友光往返醫院就得花上一整天，60%癌友更坦言因交通不便，萌生中斷治療念頭。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在記者會中表示，全台每年新增超過10萬名癌症患者，年齡在60歲以上的將近占60%，南部地區癌症發生率更是高於全國平均值1.05倍，居全國之冠；但根據衛生福利部統計，全台多達43%醫療院所位於北部地區，全台21家醫學中心北部就占了11家、中部4家、南部5家、東部僅1家，且多數集中在都市地區。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而，癌症治療需要高頻率穩定回診，長則每2到3週、短則每天都得回診接受各種治療，家住偏鄉的癌友光是往返醫院就得花上一整天，密集的治療對癌友身體負荷已是一大考驗，若沒有方便的交通方式，許多偏鄉銀髮癌友經常萌生中斷治療的念頭。

蔡麗娟說，基金會日前針對全台進行「癌友就醫交通困境調查」，60%癌友認為無法持續就醫的主要原因是交通不便，南部、東部有近70%患者曾因此有中斷治療的想法，比北部、中部20%及32%高出許多。

進一步分析癌友交通時間，北區71%的癌友就醫交通往返時間約2小時，家住南部、東部地區癌友超過一半得花費4小時車程。

蔡麗娟指出，除了交通時間，基金會也整理出偏鄉銀髮癌友困境，像是子女住在其他地方無法就近照顧或是沒有另一半、後代而獨居，70%南區、東區癌友經常在無人陪同情況下獨自就醫，最常使用危險性高的機車作為回診交通工具。

蔡麗娟說，台灣癌症基金會過去統計發現，如果家中主要照顧者年齡超過65歲，他們照顧的對象多達49%是配偶；此外，過去調查也發現，許多照顧者也要肩負年幼孫子女教養與照顧責任，呼籲政府重視偏鄉癌友就醫困境。