偏鄉癌友就醫難 林予晞代言交通補助

2019-10-29 18:45 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「最美社工師」林予晞29日出席「銀髮偏鄉 就醫無礙」記者會。（photo by 主辦單位） 分享 facebook 有請領勞保年金的勞工若有債務問題，可以向指定金融機構申請開立年金專戶，改善偏鄉罹癌長者艱辛的就醫路途。

就醫交通不便

「台灣不大，但很多地方很遠。」最美社工師林予晞表示，親自陪伴癌症患者葉爺爺就醫一趟，才發現真的很多地方交通很不便利。葉爺爺居住在宜蘭縣大同鄉山上，不但公車一天只有2班，每趟的車程來回更高達5小時。

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記者會上，台癌特派員特地到山上跟剛做完化療的葉爺爺連線，樂觀的葉爺爺與現場連線時說：「其實山上不會不方便，只是交通比較困難而已。」也顯現出偏鄉交通不便，已經讓許多患者習以為常。

根據台灣癌症基金會的調查，癌症是高回診率的疾病，約2到3個禮拜就要去一次醫院，而且會持續一段時間，現今60歲以上的癌症人口佔整體近6成；而城鄉差距更使佔台灣面積近3成的宜蘭、花蓮及台東地區，醫療機構覆蓋率只有5%，種種不便也讓許多偏鄉罹癌者放棄了治療。

補助改善難題

「東部及南部癌友有7成是獨自就醫。」這次受邀拍公益紀錄片的導演盧建彰說：「我爸本身就是癌症患者，以前常常瞞著我說坐計程車去醫院，其實他都是騎10公里的車載著我媽一起去看醫生。」顯示罹癌長者經濟上的花費，是大多數人不願意面對的難題。

台癌基金會與富邦人壽基金會連續5年的合作，針對居住在偏鄉經濟弱勢的癌友，給予每次回診8000元的交通補助，讓偏鄉患者能積極面對往返醫院的舟車勞頓。基金會副執行長蔡麗娟表示，提出就醫交通補助的計畫要拋磚引玉，希望社會大眾可以一起關心偏鄉老人的就醫路途議題。

林予晞說：「在國外讀書時，曾聽到父親生病的消息，也曾因得到甲狀腺腫瘤，意識到自己其實跟癌症的距離很近。」她指出，癌症是每個人都可能遇到的問題，希望大家一起付出行動，捐款關心偏鄉長者的就醫路途。

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