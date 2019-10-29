給爸爸育嬰假、提升公幼比 托盟提10項幼托方針給蔡韓

2019-10-29 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



總統大選將至，托育政策催生聯盟表示，少子化情勢嚴峻，尚無總統候選人提出托幼政策。托盟與4個教育、家長團體今天上午舉行記者會，提出兒童照顧政策的四大方針、10項政策，呼籲未來總統候選人參採。他們也說，目前的準公共私幼只是過渡措施，補助私幼無法達到公共服務具備的平價、普及、優質、非營利。政府須努力讓真正的公共服務量達到七成。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，托盟提出0到12歲的兒童照顧政策，目的是支持願意生養的年輕父母，除追求性別平等，也提升生育率、女性就業率，維繫國家永續發展。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

針對嬰兒出生前後階段，托盟籲政府用公共力量辦理準父母親子教室與育兒諮詢服務。接著，媽媽請產假配搭爸爸育嬰假，讓配偶共同育兒。唯有「神隊友」相互支持，才能讓女性安心生養。

劉毓秀也說，現今兒童照顧政策仍有缺失，需要串聯整合再提升，如保母人力老化，急需新血加入；居托中心功能需正式入法，讓民眾詳知；非營利幼兒園家長滿意度高，需中央增加經費，充實地方政府人力，期能推廣。最後，托育補助要普及，讓每位孩童皆享有。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，她的孩子剛滿七個月，她懷孕時就邀先生參育孕產課程，但費用昂貴、產後月子中心也昂貴。不過「把老公訓練好後，卻無用武之地，因為老公白天要上班」。她認為，政策要給爸爸育兒的機會，產前課程與育兒諮詢是打底、育嬰假才能擁有實質的育兒時間。

台灣勞工陣線研究員張烽益表示，小孩生出的養育是家庭共同責任，政策鼓勵爸爸，在配偶請產假的一個月同步請育嬰假，並領有九成薪，估算每年僅需增加1.4億，非常具有社會意義及可行性。

針對幼兒園數量，全國教保產業工會理事陳亮吟說，公共化幼兒園量仍少、公幼下午4點放學、又有寒暑假，仍讓家長困擾。呼籲政府廣設非營利幼兒園，並補足公幼服務時間以符合家長需求。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，政府對家長與孩子的需求視而不見，國小下午放學，校門口總是一排接送學童的安親班，但安親班的品質、安全與價格都令人擔憂。課後照顧服務無法落實的原因，可能是老師不願意晚下班、達一定人數才開班、甚至寒暑假沒有服務。