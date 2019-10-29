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給爸爸育嬰假、提升公幼比 托盟提10項幼托方針給蔡韓

2019-10-29 17:01聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

總統大選將至，托育政策催生聯盟表示，少子化情勢嚴峻，尚無總統候選人提出托幼政策。托盟與4個教育、家長團體今天上午舉行記者會，提出兒童照顧政策的四大方針、10項政策，呼籲未來總統候選人參採。他們也說，目前的準公共私幼只是過渡措施，補助私幼無法達到公共服務具備的平價、普及、優質、非營利。政府須努力讓真正的公共服務量達到七成。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，托盟提出0到12歲的兒童照顧政策，目的是支持願意生養的年輕父母，除追求性別平等，也提升生育率、女性就業率，維繫國家永續發展。

針對嬰兒出生前後階段，托盟籲政府用公共力量辦理準父母親子教室與育兒諮詢服務。接著，媽媽請產假配搭爸爸育嬰假，讓配偶共同育兒。唯有「神隊友」相互支持，才能讓女性安心生養。

劉毓秀也說，現今兒童照顧政策仍有缺失，需要串聯整合再提升，如保母人力老化，急需新血加入；居托中心功能需正式入法，讓民眾詳知；非營利幼兒園家長滿意度高，需中央增加經費，充實地方政府人力，期能推廣。最後，托育補助要普及，讓每位孩童皆享有。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，她的孩子剛滿七個月，她懷孕時就邀先生參育孕產課程，但費用昂貴、產後月子中心也昂貴。不過「把老公訓練好後，卻無用武之地，因為老公白天要上班」。她認為，政策要給爸爸育兒的機會，產前課程與育兒諮詢是打底、育嬰假才能擁有實質的育兒時間。

台灣勞工陣線研究員張烽益表示，小孩生出的養育是家庭共同責任，政策鼓勵爸爸，在配偶請產假的一個月同步請育嬰假，並領有九成薪，估算每年僅需增加1.4億，非常具有社會意義及可行性。

針對幼兒園數量，全國教保產業工會理事陳亮吟說，公共化幼兒園量仍少、公幼下午4點放學、又有寒暑假，仍讓家長困擾。呼籲政府廣設非營利幼兒園，並補足公幼服務時間以符合家長需求。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，政府對家長與孩子的需求視而不見，國小下午放學，校門口總是一排接送學童的安親班，但安親班的品質、安全與價格都令人擔憂。課後照顧服務無法落實的原因，可能是老師不願意晚下班、達一定人數才開班、甚至寒暑假沒有服務。

謝國清說，除非總統候選人讓全國企業的家長下午4點下班，否則政府勢必要擔起責任，普設符合家長工時、兒童需要的課後照顧班。

托盟提出4政策、10建議，給2020總統候選人參考。圖／托育政策催生聯盟提供
托盟提出4政策、10建議，給2020總統候選人參考。圖／托育政策催生聯盟提供
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托盟提出4政策、10建議，給2020總統候選人參考。圖／托育政策催生聯盟提供
托盟提出4政策、10建議，給2020總統候選人參考。圖／托育政策催生聯盟提供
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幼兒園托育育嬰假
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