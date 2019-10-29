做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



12生肖2020年運勢揭曉！易經財經專家陶文出版《 2020鼠年開財運賺大錢 》（時報出版），2020鼠年是大破大立之年，有三個特殊點：第一個特殊點，12生肖中第一順位的老鼠年，代表這一年只要做對了努力，就有機會旺個12年。第二個特殊點，超過700年才有一次的「四星連結」出現在摩羯座天象，讓這一年成為了典型的翻轉年。第三個特殊點，這是九年出現一次的大破大立年，因為「九星風水學術」中的「七赤破軍星」進入了領導位置，於是2020年主氣將會是「大好大壞」。

陶文公布12生肖流年運勢如下。

鼠：

今年最幸運的生肖應該就非老鼠莫屬了。雖然如此，老鼠們一定會問「什麼是犯太歲？」犯太歲就是冒犯太歲星。但只要待人謙虛一點，處事多想一點，就是「犯太歲」的化解之道，最適合的趨吉避凶則是「安太歲」。

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不過，寧可犯太歲，也不要沖太歲。庚子年太歲星的位置在「正北方」，掌握北方就等於掌握住太歲星的方位能量，因此領導人或主事者最好「座北向南」，而辦公室正北方的宮位上最好是老闆或重要關鍵人物的位置，擺放公司的精神象徵物件更可提升公司整體運作的大能量。

牛：

辛苦有成。不過可惜的是，由於流年太歲五行氣數中，缺少了積累成就的元素，因此即便有機會施展才華，也有機會賺到銀子，但在少了可以將成就延續與永續發展的運勢條件下，歸零重新出發的現象將不斷重複發生。

這一年的旺運技巧除了設定目標與計畫外，團隊合作和按圖索驥執行計畫，才能讓辛苦的成果儲蓄起來。多運用紅色系列穿著與布置。

虎：

對於老虎而言，這是60年一次的生命層次調整年。

老虎們不妨細細體驗「捨得」的意境，也就是所謂的「能捨，才能得」。而此種現象在歲犯「喪門」的情況下，更需要一種由裡到外的相對策略。一般而言，對於歲犯「喪門」的趨吉避凶，在於避開「探病」與「弔唁」，老虎們行禮如儀即可。

兔：

在2020庚子鼠年太歲五行氣數中，兔子們最需要的元素就是「朋友」，並且是一群可以相互借力使力的朋友。

兔子們於鼠年的第一個開運策略就是廣結善緣，並且是順增上緣，也就是向上締結。然後就是為自己建構或加入一個團隊，一支可以一起打戰的隊伍。完成以上兩項課題，兔子們的流年運勢就算滿分了。

龍：

傳說中的「名利雙收年」，如果龍族們運作得當，則「富貴併臨」將不會只是夢想。而「太歲將星」就是提供這種磁場的重要星曜，再加上「太歲三合星」的助威，龍族們請大膽地設目標，圖畫願景標靶，接下來就是展開行動了。這是個美夢成真的流年。

不過，代表容易遭到孤僻誤解的「太歲華蓋星」，也是龍族們2020年的流年職務。過度認真的結果卻容易招人嫉妒，因此記得隨時提拔一下身邊值得幫助的人。此外，「白虎星」是血光之災的主星，不妨安排一個完整的健康檢查，或是捲起袖子捐出熱血，一紅化九災。

蛇：

這是個好流年！不過，由於出現了歲犯「小耗星」的現象，最需要補強的就是後繼力道的部分。就實際生活來說，善用身邊資源，整合人脈，成為一種資源，將會是比拜拜還要管用的開運策略。

最簡單的開運方法，就是改變居家的裝飾、布局和氛圍，不需要大興土木。燈光美，氣氛佳，蛇族們就是2020年最幸運的生肖。

馬：

今年最需要趨吉避凶的就是馬人了，因為12年一次的「沖太歲」落在馬人身上，最好的化解方式就是「安太歲」。

從「太歲元辰神數」的角度來說，馬人在這一年只要添加「木星」的氣息，就容易「打通關節」，讓整體流年五行通暢，把「沖太歲」轉化為衝出重圍與化解困境的神力。規畫與紀律十分重要。而家庭與團隊更是放大神力的關鍵元素。

羊：

這將會是個精采絕倫的流年，如果羊族們擁有一直無法落實的學習計畫，2020年將會是個圓滿落實的流年。

不過要提醒的是，由於「健康星」氣勢受到沖剋，因此有必要謹慎以對。由於沖剋的範疇與精力、腸胃和婦科有關，因此除了避免過度勞累，飲食與營養的吸收，也需要多費心思。婦科建議安排健康檢查，對於有意生育懷胎的女羊族們，這是個理想的實現年。

猴：

這是個貴人充滿的流年，也會是個點子超級豐沛，更是機會氣息絕頂活絡的一年。做好這一年的布局，極容易旺個12年。

12年一次的好流年，「太歲三合」加「將星」對於事業來說猶如天助。而「創造星」加「貴人星」又代表有機會在借力使力的運作下，創造商機，引領市場。這樣的流年是勇往直前的，而學習是最好的領航策略。「機會星」氣勢明顯，猶豫只會讓幸運之神擦身而過。不過還是要提醒的是，由於「官符星」和「白虎星」虎視眈眈，因此尊重和守法是重要的，否則極容易得不償失。另外，健康需要多一些心思。

雞：

這是個優遊自在的好流年。然而，有一種不容易被發覺的隱憂，卻容易讓雞族們的優雅與自在，於不知不覺中「走鐘」。

這一年最容易接觸的就是「人」，因為雞族們是「太歲桃花星」的代表，代表的是人緣磁場佳。只不過在此種活躍的磁場中，卻隱藏著一種「遇人不淑」的隱憂。換個角度來說，這一年可以廣結善緣，積累貴人籌碼，但不適宜因為「人」的因素，進行事業和金錢上的合作與重大抉擇。

狗：

這是個讓夢想成真的絕佳流年！將這一年定為學習年十分貼切。而「文曲星」的特質在於創作、大膽嘗試，甚至於冒險，是執行力的代表。

不過還是需要提醒的是，在庚子太歲五行氣數結構中，對於狗族們的整體運勢，以及圓夢的過程中還是有些部分需要補強，那就是讓夢想與事務逐步完善的檢視機制，這個機制的五行屬火，特質屬性為團隊、合作與家庭。另外需要補強的部分是貴人，為的是借力使力，因此廣結善緣也是狗族們的流年功課。

豬：

豬族們的氣勢依舊旺盛，這是個優遊自在的流年，貴人明顯的一年，只是這樣的貴人需要挑選，也需要以系統的方式結合與營造。