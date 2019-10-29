傳流感疫苗被中國搶走再延一個月開打 疾管署：無此事

2019-10-29 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



今年公費流感疫苗11月15日正式接種，創下史上最晚開打紀錄，但醫師群組今竟出現，據說流感疫苗被中國搶走，今年公費流感疫苗無法如期在11月15日開打，甚至會再延遲一個月才能接種。對此，衛福部疾管署澄清，絕無此事，公費疫苗仍會如期開打，民眾無需過度擔憂。

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，我國公費流感疫苗接種日確定延至11月15日，甚至改採分批接種，國小至高中學生及醫事人員優先施打；65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日起開打；其他公費對象則須等到109年元旦。

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如今傳出中國搶走我國流感疫苗貨源一說，疾管署副署長羅一鈞強調，中國流感疫苗未曾聽說有進口疫苗情形，多為自產自製，沒有流感疫苗搶貨的問題，台灣採購公費疫苗608萬劑疫苗早就下單，今年提供我國公費疫苗共有2家廠牌，分別為國產國光生物及外國賽諾菲，皆未受中國影響。

羅一鈞說，今年冬季流感疫情預期將較往年更延後開始，預估約從明年一月才會進入流行期，如按接種時程接種疫苗，仍可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力，提醒家中有6個月以上至國小入學前幼兒的民眾，於疫苗開打後儘速帶幼兒完成接種。

羅一鈞再次強調，公費流感疫苗接種計畫進度正常，該訊息假衛生所名義，散布不實訊息，擾亂民心，嚴重影響社會安全，依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。