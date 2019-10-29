幼童公費流感疫苗延打 疾管署保證保護力無虞

2019-10-29 16:03 中央社 台北29日電



今年流感疫苗因為首度公費、自費不同步，引起搶不到自費疫苗的家長恐慌。疾管署副署長羅一鈞說，11月初有36萬劑自費疫苗上市，且疫情應明年初才流行，打公費疫苗也有保護力。

往年公費流感疫苗多在10月1日開打，但今年受世界衛生組織延遲公布疫苗選株結果，影響疫苗產製，導致施打日程延期到11月15日。首波接種對象為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，民國109年1月1日起為其他公費對象。

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羅一鈞今天下午表示，今年是首度公費、自費流感疫苗施打時間不同步，自費疫苗在10月23日開始施打，近日傳出有些家長搶不到自費疫苗。但今年共有46萬劑自費疫苗，除目前已在市面的10萬劑，11月初仍有36萬劑上市，家長不用因近日搶不到疫苗而恐慌。

羅一鈞也說，雖然學齡前幼兒的公費疫苗要等到12月8日才開打，但根據監測資料顯示，國內流感疫情趨緩，已連續5週下降。估計今年冬季流感疫情要等到明年1月才會因病毒變異開始流行。先打自費疫苗可取得保護力，但跟著公費疫苗開打的腳步，也足夠產生保護力。

有些家長也擔心，學齡前幼兒排在第2階段施打，屆時會不會「沒有疫苗可打」。羅一鈞說，估計今年學齡前幼兒應接種人數共計114萬人，其中6個月以上至3歲以下幼兒約50萬人，3歲以上至國小入學前幼兒約64萬人。

羅一鈞說，今年採購的公費疫苗608萬劑中，適用3歲以上的國光疫苗約413萬劑，6個月以上適用的賽諾菲疫苗約195萬劑，依歷年疫苗使用情形研判足夠使用，不會有打不到的狀況。

根據疾管署統計，受107年流感疫苗瑕疵事件影響，6個月以上至3歲以下幼兒接種率約47%，106年為61%；3歲以上至學齡前的107年接種率則是38%。今年希望提升到5成以上。

羅一鈞說，有些民眾也有迷思，認為公費疫苗打了比較容易出現副作用，自費疫苗品質比較好。但無論是公費、自費，每批疫苗檢驗審查程序都一致，都需符合食藥署查驗登記規定，品質都受嚴格把關，且今年公費疫苗都是四價疫苗，與自費疫苗相同，保護力沒有差異。

疾管署提醒，冬季流感疫情預期在明年1月進入流行期，符合公費接種對象應依開打時程儘速接種，可在疫情達高峰前獲得足夠保護力。