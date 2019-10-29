名導盧建彰、《與惡》林予晞 都曾與「癌」這麼近

2019-10-29 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



台灣癌症基金會（台癌）針對1036名癌友的「北中南東癌友就醫交通困境問卷調查」發現，71%北部癌友就醫往返在2小時內，多以計程車或大眾運輸代步。令人心疼的是，56%南部、68%東部癌友花費4小時以上往返，且有六成南部、七成東部癌友回診是獨自一人，儘管路途遠，還是自己騎機車往返。因此相較於北部及中部僅二、三成癌友曾想中斷治療，南部及東部癌友有超過六成曾經想放棄。

為台癌拍攝偏鄉銀髮癌友就醫紀錄片的導演盧建彰表示，調查所呈現的樣貌，讓他想起自己的父親。盧建彰老家在台南安平，父親在58歲確診癌症，當時人在台北、事業起飛的盧建彰，卻感到無能為力。

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當時父親每次回診，盧建彰就請假從台北回台南，因為他發現，從安平到奇美醫院這十公里的路，父親竟然是自己騎著機車，載著因為車禍腦傷失智而不能獨留在家的媽媽一起去。為了不讓兒子擔心，父親一直隱瞞說，是坐計程車去的，直到有次兩老摔車，盧建彰接到警察電話，才知道原來父母親為了省錢，根本捨不得坐計程車，都是罹癌的父親騎機車載母親。因有這段揪心經驗，當台癌邀請盧建彰拍攝紀錄片，他就義不容辭答應。

被盧建彰笑稱是人美心更美、「優良司機林小姐」的林予晞，在紀錄片中親自開車，送家住宜蘭山區的食道癌癌友葉阿公去醫院做化療。林予晞駕駛技術很好，穩穩開兩個小時的山路，難得不用擠客運的葉阿公，路上放鬆地睡著了。林予晞說，自己在美國讀書時隱約知道父親生病，打越洋電話時家人卻刻意避談細節，後來她才慢慢拼湊出，父親是因為甲狀腺問題在和信醫院治療，應該是不是小病，令她擔心不已。

後來林予晞回國時，爸爸已完成療程，幾年後卻換成她自己和癌症擦身而過。林予晞當時從事空服員工作，住在香港，因為疑似感冒症狀一直不改善，回台灣就醫。醫師發現她脖子雙邊不對稱，有腫塊，切除發現是蠻大顆的甲狀腺囊腫，還好經過化驗證實並非癌症，但第一次離癌症這麼近，令她心有餘悸。