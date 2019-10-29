9種剖面、148幅親繪 直擊35座台灣經典古建築

2019-10-29 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



談古建築的書很多，古蹟名家李乾朗《直探匠心》（遠流出版）特色是由他親挑台灣35座經典古建築，一一用各式剖面透視圖親繪、圖解結構，還有詳盡文字解說，從選出標的、148幅名家親繪、各建築詳解，乃至如何以9種剖面透視法表現，都有可觀。

該書源於李乾朗2007年繪作中國古建築的《巨匠神工》。李乾朗自述，後來有朋友問他可否也以同樣「穿牆透壁」之法繪作台灣古建築，規畫、編輯時間長達十餘年，才有了此書，尤見珍貴。帶此書到古蹟現場，保證你再也不會說看不懂古建築。

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