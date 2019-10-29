同卡不同命 逾六成南部東部癌友獨自長途騎機車就醫

2019-10-29 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



住在宜蘭縣大同鄉、食道癌第四期的葉阿公，兩年前開始做化療。醫院在51公里外，如果同樣罹癌的葉阿嬤無法開車載他、沒有朋友便車可搭，葉阿公只能透早趕搭班距很長的客運下山，山路來回長達五小時，有時還會沒座位。化療後的葉阿公常常連走路都不穩、全身疼痛，想到每兩周就要折騰這一回，他常感心力交瘁，萌生放棄治療的念頭。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，根據衛福部統計，台灣醫療資源分布不均，北北基桃竹的醫療機構總數占全國43％，苗中彰投雲占26%，嘉南高屏占28%，宜花東僅占4%。南部與東部因大眾運輸不發達、幅員廣、醫療院所密度低，但當地60歲以上癌症發生率卻高於北部及中部，而且南部癌症死亡率較北部高37%，東部癌症死亡率較北部高44%，其中相較其他縣市，屏東、花蓮、台東明顯就診率偏低、死亡率偏高的現象。

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基金會今年針對1036名癌友的「北中南東癌友就醫交通困境問卷調查」結果顯示，葉阿公的經歷正是許多偏鄉銀髮癌友共同的困境。蔡麗娟指出，調查發現有73%病友認為，如果沒有便利的交通工具，會降低治療意願，因為密集回診治療是體力大考驗，78％病友在長途往返就醫過程中不適症狀增加。

調查顯示，71%北部癌友就醫往返在2小時內，多以計程車或大眾運輸代步。令人心疼的是，56%南部、68%東部癌友花費4小時以上往返，且有六成南部、七成東部癌友回診是獨自一人，儘管路途遠，還是自己騎機車往返。因此相較於北部及中部僅二、三成癌友曾想中斷治療，南部及東部癌友有超過六成曾經想放棄。

蔡麗娟分析，銀髮偏鄉的癌友面臨大眾運輸不發達、幅員廣、醫療院所密度低的困境，多數也是獨老自顧、老老相顧，或是隔代照顧，家庭能提供的支持相對較薄弱，急需更多資源挹注偏鄉協助。台灣癌症基金會長期關注偏鄉癌友就醫狀況，台癌過去五年在富邦人壽支持下，已協助500位偏鄉銀髮癌友順利就醫。