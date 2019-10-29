入秋首波中國沙塵暴襲台 中部以北空品拉橘色警報

2019-10-29 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



入秋首波中國沙塵暴襲台！環保署表示，中國內蒙古昨出現大規模沙塵暴，PM10的小時濃度高達每立方公尺600至800微克，南京、上海今已受到明顯影響。隨著東北風增強，台灣中部以北空氣品質明天白天也會惡化，空品預報為「橘色提醒」等級，敏感族群出門要多注意。

環保署監資處長張順欽表示，近幾年境外汙染物以霾害為主，較少受沙塵暴影響，就算吹到台灣也「很淡」，明天是近年較「有感」的沙塵暴。但明天冷空氣不強，沙塵暴預計不會像以前直接「直接從北往南衝下來」，民眾不用郭度擔心。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中國沙塵暴好發時期為每年11月至隔年3月，監資處科長游智淵說，中國沙塵暴現象近年有減緩，但昨天內蒙古PM10的小時濃度為每立方公尺600至800微克，是近年比較顯著的數據，南京、上海PM10也已經測到每立方公尺400微克，預計明天早上開始，台灣中部以北空氣品質會受到影響，中南部影響不大。

游智淵表示，目前預估中部以北空氣品質可能會達到橘色提醒等級，但還要根據東北風移動路徑、降雨與否來判斷，若東北風往南北偏移或降雨明顯，台灣空品影響就會降低。PM10對上呼吸道有不良影響，氣喘、敏感族群可戴口罩防護，並避免戶外活動。