國內增4例腸病毒重症 有望11月初脫離流行期

2019-10-29 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國腸病毒疫情連五周下降，疫情明顯下降，上周門急診人次已趨近脫離流行期的閾值，預估有望提前至十一月初脫離流行期。但家長不可掉以輕心，衛福部疾管署今更公布，上周再增4例腸病毒併發重症病例，其中2例71型家中手足也感染腸病毒，不排除親友間傳染。籲腸病毒疫情仍處流行期，應加強手部及環境衛生。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診人次較前一周下降，今年累計54例腸病毒併發重症病例，含1例死亡，以感染腸病毒71型43例為多，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A2型、A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

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疾管署副署長羅一鈞說，上周疫情出現陡降，在疫情監測實屬罕見，需再與健保資料校對，整體約下降兩成，疫情明顯下降研判與近期氣溫下降有關，以目前疫情趨勢，預估有望提前至十一月初脫離流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增腸病毒71型個案為7個月大至9歲孩童，發病日介於9月25日至10月7日，分別出現高燒、紅疹、嘔吐、口腔潰爛、疱疹性咽峽炎、抽搐、肢體無力、吞嚥困難等症狀，分別併發腦炎及急性無力脊髓炎，約經10天治療，3人均返家照護及復健追蹤。

另1例克沙奇A2型個案為中部1歲女童，10月10日個案因發燒、咽喉潰瘍、嗜睡等症狀就醫，住院期間有下肢無力情形，無法正常走路，經治療病況穩定已出院。林詠青表示，據衛生地方單位調查發現，兩例71型重症個案發病前，手足也出現腸病毒症狀，疑似家戶交叉感染。