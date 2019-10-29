戒嚴初期翻譯為何由外省人主導？ 台灣翻譯史說分明

2019-10-29 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



台灣翻譯史。圖／聯經出版提供 分享 facebook 聯經出版最近推出由國立台灣師範大學翻譯學研究所教授主編的「台灣翻譯史」，看似是硬梆梆特定主題，又是不同作者論文結集，卻意外精采好讀，藉由翻譯命定的媒介身分，反映出台灣與中、日、美的複雜關係。篇篇論文都如晶瑩珍珠，在選集人慧眼下巧思下連結成燦爛珠鍊，其間翻譯或成文化「洗腦」工具，或成抵抗武器，都令人大開眼界。

黃美娥探討日治時期台日文人翻譯的日文小說、台灣文人模仿日本漢文小說等，如何暗渡日本國家精神；柳書琴討論楊逵〈送報伕〉在台、日、中被放置的不同左翼脈絡；藍適齊關注台灣日語通譯在二戰後成戰犯的悲慘狀況；張綺容探究戒嚴初期翻譯由外省人主導現象；單德興凸顯由美出資的香港今日世界出版社，在冷戰時期如何透過譯書宣揚美國進步，避開黑暗面。都極可觀。

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以張綺容論文來說，主要描述流亡來台的譯者。作者從五種1950年創刊的雜誌中，爬梳近兩千篇譯文，確認81位譯者身分，其中95%為外省籍。外省人約占當時台灣人口不及兩成，卻有九成五的譯者是外省籍，可見由中國譯者主導譯壇的態勢極為顯著。

文中指出，這些譯者絕大多數都是軍公教、國營事業或媒體從業人員，與國民黨關係深厚。這也呼應王惠珍「台灣文學場域中日譯本的出版與知識生產活動」的說法：壓抑日文也與族群資源競爭有關。翻譯來源語言以英文為主，尤其是美國雜誌的文章。這些翻譯一方面有讓本省讀者學習中文的功能，一方面也符合國民黨的親美政策，確立美國價值的地位。

全書第一章至第六章論文分別為： 「文體」與「國體」：日本文學在日治時期台灣漢語文言小說中的跨界行旅、文化翻譯與書寫錯置（黃美娥）；譯者的角色與知識生產：以台灣日治時期法院通譯小野西洲為例（楊承淑）；日治台灣〈小人國記〉、〈大人國記〉譯本來源辨析：兼論其文學史意義（許俊雅）；〈送報伕〉在中國：《山靈：朝鮮台灣短篇集》與楊逵小說的接受（柳書琴）；大東亞共榮圈下台灣知識分子之翻譯行為：以楊逵《三國志物語》為主（橫路啟子）；兩個源文之下的混種翻譯：居間游移的無家孤兒（陳宏淑）。

第七章至第12章為：口譯之「罪」：成爲戰犯的台灣人二戰通譯（藍適齊）；戰後初期（1945-1949）台灣文學場域中日譯本的出版與知識生產活動（王惠珍）；他們在島嶼翻譯：戒嚴初期在台譯者研究（張綺容）；冷戰時代的美國文學中譯：今日世界出版社之文學翻譯與文化政治（單德興）；冷戰時代的台灣文學外譯：美國新聞處譯書計畫的運作（1952-1962）（王梅香）；三城記：冷戰時期滬港台的譯本與譯者大遷徙（賴慈芸）。