公費流感疫苗分批接種幼兒打不到？ 疾管署：絕對夠打

2019-10-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



社群媒體陸續出現「公費疫苗分批開打可能使幼兒打不到」等討論，疾管署29日澄清，每階段疫苗數量都會控管，特別是6個月以上至3歲以下幼兒賽諾菲疫苗，想打的公費對象一定打得到。圖／本報系資料照 分享 facebook 今年公費流感疫苗創下史上最晚開打紀錄，又現自費流感疫苗率先開跑先例，許多民眾擔心疫情提前報到，寧可自掏腰包，造成自費疫苗大缺貨，甚至社群媒體陸續出現「公費疫苗分批開打可能使幼兒打不到」等討論。疾管署今澄清，每階段疫苗數量都會控管，特別是6個月以上至3歲以下幼兒賽諾菲疫苗，想打的公費對象一定打得到。

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，我國公費流感疫苗接種日確定延至11月15日，並改採分批接種，國小至高中學生及醫事人員優先施打；65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日起開打；其他公費對象則須等到明年元旦。

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我國並非首度分階段接種，本次第一階段接種對象為學生。疾管署副署長羅一鈞表示，學生在學校集體活動，相互傳染，帶著病毒回家，將流感傳染給家人，家人在社區活動又將流感帶進社區，造成65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險對象中鏢。傳染源頭阻斷，就能有效保護重症高風險族群。

往年幼兒都是在第一階段接種對象，而非第二階段，不少民眾擔憂學齡前幼兒要等12月8日開打會打不到。羅一鈞強調，疾管署已請各縣市政府衛生局對每階段疫苗數量控管，特別是6個月以上至3歲以下幼兒賽諾菲疫苗，確保各類公費對象接種權益不受影響。

今年採購公費疫苗608萬劑，疾管署估計今年學齡前幼兒應接種人數共計114萬人，其中6個月以上至3歲以下幼兒約50萬人，3歲以上至國小入學前幼兒約64萬人。今年適用3歲以上的國光疫苗約413萬劑，6個月以上適用的賽諾菲疫苗約195萬劑，依歷年疫苗使用情形研判應足敷提供該族群使用。