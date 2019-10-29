「直升機父母」太憂鬱 醫師教五招自救

2019-10-29 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



老是擔心孩子成為「宅男」、「啃老族」的家長恐怕要先自救。醫師表示，近年來因為親子關係緊張而引發的憂鬱爸媽增加兩成，都是因為過度關注兒女的一舉一動，導致憂鬱成疾。

一名年逾50歲的男性近一年來因為憂鬱、提不起勁、注意力不集中且無心工作，甚至出現失眠、焦慮的情形因而到精神科求診。收治個案的書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，問診後得知是因為他的兒子不適應對外世界，從大學休學。這名父親因為擔心兒子未來出路，且自我要求非常高而無法釋懷兒子的失敗，因此過度關注兒子的一舉一動，想要掌控卻又無力，每日叨念導致親子衝突不斷關係惡化，也讓自己深陷憂鬱症之苦。

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施佳佐表示，來求診的父母以過度關注、保護或干預兒女生活，老盤旋在兒女身邊的「直升機父母」最多。這些父母渴望以自身經歷或認知的世界來幫助子女，並希望他們能夠接受。但又無法理解新世代所面對問題及壓力挑戰，就會徒增衝突誤會，產生情緒困擾甚至引發憂鬱症。

施佳佐表示，當雙方的愛彼此無法接受，產生衝突便會虛耗自己及家庭能量。她表示這些父母要先能認清問題，了解社會正快速變遷，新世代的成長已全面顛覆傳統的教養觀。施佳佐也提到面對新世代，父母可以用「五招」自救：

1.注意力拉回自身：先學習放鬆及紓壓，而不是一味表現對子女的擔心，才能幫助家裡所有成員。

2.放下不切實際的期待：父母總以為只要兒女聽話，自己的問題便會解決，但這只會陷入惡性循環。

3.看見父母易犯的盲點：放下身段，不要上對下的溝通模式。尤其許多父母仍使用面對3、4歲幼兒的方式對待子女，而忽略孩子已經長大，導致衝突不斷。

4.學習相信孩子：建立信任關係，而非認定為孩子有問題，如此子女才願意傾吐以及接受幫助。