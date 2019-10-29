遲緩兒合併視力障礙高 林口長庚設專門診間安心檢查

2019-10-29 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



台灣目前約有14萬名的發展遲緩兒，遲緩兒比一般兒童高出66倍的機率出現視覺障礙問題，若沒有即時發現早期治療恐會影響學習，甚至造成失能。林口長庚醫院取得衛福部補助計畫，成為國內首家設有「特殊兒童視覺中心」，協助提供最完善的視覺檢查以及治療。

林口長庚眼科部李建興醫師表示，國內兒童發展遲緩的發生率約6到8%，國內約有近14萬名發展遲緩兒童，這類兒童根據文獻至少有十分之一的比例合併有視覺問題，且問題類型多元，包括屈光異常（高度遠視、近視和散光）、斜視、弱視以及因為腦部損傷的視覺障礙。以智力發展遲緩為例，屈光異常比例達40%、斜視20%、弱視15%；英國的統計也顯示，腦部損傷的視覺障礙，佔視障兒的比例高達40%。

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星星是一位7歲小男孩，因為腦部出血的問題導致動作與智能障礙，當其他孩子已經是小二生，滿教室跑跳吵鬧的時候，星星才正即將進入當地的特殊教育學校，平常都是坐在特殊的擺位椅上才不會從椅子上倒下來。

媽媽注意到星星會對亮光有興趣，但是對於物體的辨識卻有很大的問題，更不要說認識簡單的字體。家長帶著星星就醫後，因星星反應慢、很難配合檢查，加上肢體上的障礙，無法配合眼科檢查儀器，讓星星在看診時造成後面等候的病人大塞車，媽媽有很大的壓力。

同時媽媽也需要帶星星來好幾次門診，才能得到一點點檢查結果。特殊兒童視覺中心門診成立後，有安靜獨立的空間，一次門診的時間同時有眼科醫師、職能治療師、驗光師及護理師共同檢查及協助。雖花了一個小時的診療，卻得到了特製眼鏡的處方、未來追蹤注意的方向及視覺療育的計畫大綱。