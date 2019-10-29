腸病毒病重症增四例 兩例疑似親友傳染
2019-10-29 14:12
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
腸病毒併重症疫情雖趨緩，但本周仍有新個案。衛福部疾病管制署今公布國內新增四例腸病毒併發重症病例，包含三例腸病毒71型及一例克沙奇A2型，71型為北部七個月大男嬰、三歲男童及南部九歲女童，克沙奇A2型為中部1歲女童；其中的兩例71型因家中手足也感染腸病毒，不排除為親友間傳染。
疾管署呼籲民眾，應時常清洗消毒幼兒常接觸物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手，避免交叉感染。
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疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒71型三個案為北部七個月大男嬰、三歲男童及南部九歲女童，發病日介於9月25日至10月7日間，分別出現高燒、紅疹、嘔吐、疱疹性咽峽炎、抽搐、肢體無力等症狀，經通報檢驗均確診為腸病毒71型併發重症，分別併發腦炎及急性無力脊髓炎。其中北部七個月大男嬰的表姐提早五天、三歲男童的妹妹提早三天感染腸病毒，不排除為手足傳染，不過目前三人均返家照護及復健追蹤。
另一例克沙奇A2型個案，為中部一歲女童，10月10日個案因發燒、咽喉潰瘍、嗜睡等症狀就醫，住院期間有下肢無力情形，無法正常走路，經治療目前病況穩定已出院。
羅一鈞說，據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒門急診就診人次已為連續第五週下降，惟近幾週仍以71型個案數仍多，今年累計54例腸病毒併發重症病例（含一例死亡）中，以感染腸病毒71型43例為多，其他為腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各二例，克沙奇A2型、A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型各一例。
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