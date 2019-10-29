護理師生前照顧愛滋感染者 車禍器捐遺愛人間

2019-10-29 14:11 中央社 台北29日電



嘉義長庚醫院愛滋個案管理師辰辰從小立志當護理師，無畏世人異樣眼光投入感染者照顧行列，去年她車禍瀕危，她父母毅然決然捐出女兒器官助6人重生，無私奉獻至生命最後一刻。

衛生福利部今天舉辦第12屆優秀器官勸募機構暨人員頒獎典禮，共有57個機構及個人獲獎，其中獲獎的嘉義長庚社工師邱依婷去年8月替辰辰完成大愛器捐流程獲得表揚。

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邱依婷受訪時說，辰辰是一名愛滋個案管理師，生前就相當有愛心，無畏外界以有色眼光看待愛滋感染者，她不僅全心投入這份工作，更把感染者都當成家人，不只關懷感染者本身，也照顧他們的家庭。

邱依婷回憶，去年中旬辰辰在上班途中車禍重傷，立刻被送到醫院手術仍處於病危狀況，當時辰辰的父母知道女兒在健保卡加註器捐意願，毅然決然決定完成女兒心願。

辰辰父母曾說，女兒從小立志當護理師，他們曾認為愛滋個管師工作太辛苦，多次勸女兒改行都無法動搖女兒決心，女兒是真的熱愛這份助人的工作，也多次和他們討論大愛器捐的想法，他們即便心中再多不捨，也明白女兒這份助人、愛人的心。

邱依婷說，就在家屬確認器捐意願，辰辰即將進入開刀房的前一刻，辰辰的爸爸突然脫口而出：「這是我最愛的女兒」，並在辰辰頭上留下深深一吻，深愛女兒的心情讓所有醫護人員為之動容，最後辰辰的大愛器官讓6人重獲新生。

邱依婷感嘆，在工作崗位上看盡生離死別，也讓她不斷省思人生的意義以及一個人過世後究竟能留下些什麼，或許器捐會是最好的答案。