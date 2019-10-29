脊梁山脈旅遊年 啟動五大山脈24條經典遊程

2019-10-29 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



台灣坐擁世界級百岳資源，民眾親近山林卻受層層限制，發展山岳觀光也障礙重重。行政院長日前宣布國家山林解禁政策，交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，今天宣布推出五大山脈24條遊程。涵蓋中央、雪山、玉山、阿里山、海岸山脈，從部落接單行程到旅行社推出的登山行程，下月國際旅展推廣，盼能吸引60個參展國家重視。

台灣山岳環境除了獨特的天然地景，還有生物多樣性的生態環境、歷史古道與原民文化，每年吸引大量登山客來台。但不僅專業級的登山行程限制多，親子、簡易型的山脈步道遊程也受重重法規限制，外國旅客難以抵達，也往往只能找上遊走法律邊緣的白牌車、部落接待等行程。

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行政院政務委員張景森今年多次跨部會協商，行政院長蘇貞昌日前宣布鬆綁多項措施，要改變過去政府以管理、封山的角度，將山林還給人民。除國防必要、原民聖地、破碎危險林道之外，全面開放，並採一站式申請服務，讓資訊透明，並整建山屋，啟動登山教育，不讓台灣「空有寶山卻望之興嘆」。

觀光局今天宣布啟動五大山脈經典行程。觀光局副局長張錫聰宣布，今年11月8日至11日一連四天的ITF台北國際旅展，「2020脊梁山脈旅遊年國家館」，將以特展方式，呈現台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落，並有安排達人講座分享。

經典遊程將涵蓋以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，推出24條路線，包含部落接單及旅行社推出的登山旅遊。例如玉山山脈的瓦拉米步道生態之旅，從南安遊客中心，經山風、佳心，夜宿安通，並在溫泉泡湯。

阿里山山脈的「新美niahosa獵人傳奇」兩天一日遊，會到達娜伊谷生態園區、吊橋，還有心美獵人體驗，夜宿部落民宿；「鄒遊阿里山—來吉塔山步道」三日遊，則有部落導覽及步道行程。還有「里佳藍色部落賞金獵人」兩天一夜行，有DIY體驗、自行車慢遊、風味餐及瀑布步道。