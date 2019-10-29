親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

巴格達再濺血！伊拉克武裝鎮壓抗爭 4天再增75死

脊梁山脈旅遊年 啟動五大山脈24條經典遊程

2019-10-29 13:55聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

台灣坐擁世界級百岳資源，民眾親近山林卻受層層限制，發展山岳觀光也障礙重重。行政院長日前宣布國家山林解禁政策，交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，今天宣布推出五大山脈24條遊程。涵蓋中央、雪山、玉山、阿里山、海岸山脈，從部落接單行程到旅行社推出的登山行程，下月國際旅展推廣，盼能吸引60個參展國家重視。

台灣山岳環境除了獨特的天然地景，還有生物多樣性的生態環境、歷史古道與原民文化，每年吸引大量登山客來台。但不僅專業級的登山行程限制多，親子、簡易型的山脈步道遊程也受重重法規限制，外國旅客難以抵達，也往往只能找上遊走法律邊緣的白牌車、部落接待等行程。

行政院政務委員張景森今年多次跨部會協商，行政院長蘇貞昌日前宣布鬆綁多項措施，要改變過去政府以管理、封山的角度，將山林還給人民。除國防必要、原民聖地、破碎危險林道之外，全面開放，並採一站式申請服務，讓資訊透明，並整建山屋，啟動登山教育，不讓台灣「空有寶山卻望之興嘆」。

觀光局今天宣布啟動五大山脈經典行程。觀光局副局長張錫聰宣布，今年11月8日至11日一連四天的ITF台北國際旅展，「2020脊梁山脈旅遊年國家館」，將以特展方式，呈現台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落，並有安排達人講座分享。

經典遊程將涵蓋以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，推出24條路線，包含部落接單及旅行社推出的登山旅遊。例如玉山山脈的瓦拉米步道生態之旅，從南安遊客中心，經山風、佳心，夜宿安通，並在溫泉泡湯。

阿里山山脈的「新美niahosa獵人傳奇」兩天一日遊，會到達娜伊谷生態園區、吊橋，還有心美獵人體驗，夜宿部落民宿；「鄒遊阿里山—來吉塔山步道」三日遊，則有部落導覽及步道行程。還有「里佳藍色部落賞金獵人」兩天一夜行，有DIY體驗、自行車慢遊、風味餐及瀑布步道。

另有海岸山脈的吉拉米代、都蘭；中央山脈的崁頂部落、永康部落、織羅部落、馬遠部落、太巴塱；雪山山脈的彩虹、松茂、環山部落。詳情可到「台灣觀光粉絲團」臉書、交通部觀光局官網查詢。

交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，今天宣布推出五大山脈24條遊程，並與國...
交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，今天宣布推出五大山脈24條遊程，並與國軍退除役官兵輔導委員會、內政部營建署、行政院農業委員會林務局、原住民族委員會及觀光局所屬國家風景區管理處等單位共同合作呈現台灣脊梁山脈旅遊發展成果。記者侯俐安／攝影
分享

阿里山
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

腸病毒病重症增四例 兩例疑似親友傳染

2019-10-29 14:12

如何說服朋友「古典樂很酷」？只需點出古典樂在何處

2019-10-29 14:08

瘜肉險當良性腫瘤 結果竟是早期大腸癌

2019-10-29 12:44

不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19

名字有「阿、里、山」 阿里山賞楓下月至年底門票10元

2019-10-29 12:11

每年必看這趴！日本地味萬聖節登場 創意神還原笑爆網友

2019-10-29 12:00

北台灣、宜蘭高溫掉5度 明、後天水氣仍多

2019-10-29 08:08

「直升機父母」太憂鬱 醫師教五招自救

2019-10-29 14:41

遲緩兒合併視力障礙高 林口長庚設專門診間安心檢查

2019-10-29 14:26

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

2019-10-29 14:14

腸病毒重症北中南增4例 2例疑親友傳染

2019-10-29 14:11

陽明大學研究：充足光照 讓長者多睡2小時

2019-10-29 14:10

「不務正業」的醫師、社工師…器捐推手默默付出獲表揚

2019-10-29 13:17

美食外送員安全自己顧 每日5元保障最高200萬

2019-10-29 12:46

不想輸給健身同伴 為消啤酒肚練到橫紋肌溶解症

2019-10-29 12:31

太想破馬拉松個人最佳紀錄 大叔硬撐跑到中暑昏倒

2019-10-29 12:26

阿聯酋航空A380拓點 飛埃及開羅坐雙層豪華客機

2019-10-29 12:22

迎脊梁山脈旅遊年 台北國際旅展呈上台灣五大山脈

2019-10-29 12:20

鼻塞難治有人每天睡不著痛不欲生 新式微創手術可改善

2019-10-29 12:12

林口長庚設特殊兒童視覺中心 門診檢查無塞車壓力

2019-10-29 11:43

長庚特殊兒童視覺中心 高專業診療發展遲緩兒視覺問題

2019-10-29 11:41

醫院樓梯發出DoReMi 鼓勵員工運動少搭電梯

2019-10-29 11:37

長者白天睡、晚上醒 陽明大學研究：白天多光照助夜眠

2019-10-29 11:32

學會：乾癬非傳染病民眾別怕 患者勿中斷療程

2019-10-29 11:29

東北風增強 氣象局對北北基發大雨特報

2019-10-29 11:14

變冷了！北、東有雨到周四 22號颱風不排除今晚形成

2019-10-29 09:00

彭啟明：台灣迎風面偶雨 麥德姆若成生恐衝擊越南

2019-10-29 08:22

新建物 下月起須裝火災警報器

2019-10-29 00:47

防蛀牙 校園午餐將可用氟鹽

2019-10-29 00:47

「送錢給你為何不花？」領券卻不去逛 夜市抵用券使用率不到3成

2019-10-29 00:47

名店不在夜市…誰想為了抵用券去人擠人

2019-10-29 00:47

健康你我他 ／祝福收下 禮金捐助人

2019-10-29 00:03

吃夠營養保體力 對抗中年肌少症

2019-10-29 00:03

頸動脈流速太慢 失智風險增

2019-10-29 00:03

韓柏檉飲食抗癌 補營養靠這兩招懶人吃法

2019-10-29 00:03

菠菜很補血？不如吃紅肉

2019-10-29 00:02

大里衛生所等3年 有醫師了！

2019-10-29 00:00

新北22步道拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 23:06

東北風晚間增強 北台灣轉濕涼

2019-10-28 21:12
看更多

熱門文章

減肥長期吃水煮餐 小心減出問題

2019-10-28 17:15

吃麵送「豆花吃到飽」 新竹「被牛肉麵耽誤的豆花店」超夯

2019-10-28 16:10

連鎖比薩店齊推「珍珠比薩」 網笑：冰塊甜度呢？

2019-10-28 15:45

東北風晚間增強 北台灣轉濕涼

2019-10-28 21:12

「送錢給你為何不花？」領券卻不去逛 夜市抵用券使用率不到3成

2019-10-29 00:47

變冷了！北、東有雨到周四 22號颱風不排除今晚形成

2019-10-29 09:00

菠菜沒你想的那麼補血 營養師：植物中的鐵難吸收

2019-10-28 14:55

鐵路便當節將至 連台鐵「局長都沒看過」的便當亮相

2019-10-29 11:13

台灣虎航po圖透露新航點 虎將變雷神索爾秒被猜中

2019-10-29 03:55

【親子互動】外派太太／教育是種累積

2019-10-29 06:00

每日星座運勢／金牛心態好事如人意　適合扮演軍師

2019-10-29 00:00

粉紅炫風來襲！「GODIVA紅寶石巧克力蛋糕」小7獨賣

2019-10-28 17:50

PRADA全台首家OUTLET進駐華泰名品城 Miu Miu也買得到

2019-10-29 12:24

原來西裝這樣穿最帥！羅伯派丁森、喬歐文「黑衣」圈粉

2019-10-29 01:44

北台灣、宜蘭高溫掉5度 明、後天水氣仍多

2019-10-29 08:08

名字有「阿、里、山」 阿里山賞楓下月至年底門票10元

2019-10-29 12:11

表演藝術創作者7成5月薪不足3萬 僅53%有勞保

2019-10-29 10:32

微熱山丘「全球果實計劃」海外首站落腳新加坡

2019-10-28 18:32

說走就走小旅行！酷航推促銷 新加坡、曼谷最低65折起

2019-10-29 03:27

LINE購物1111全球狂購節開跑 狂灑千萬LINE POINTS

2019-10-29 10:49

多吃蛋肉可補充體力？ 醫師認為飲食均衡才重要

2019-10-28 17:12

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】陳亭亘／談「和解」太難

2019-10-29 06:00

瘜肉險當良性腫瘤 結果竟是早期大腸癌

2019-10-29 12:44

名店不在夜市…誰想為了抵用券去人擠人

2019-10-29 00:47

影／飼養員雙手按摩肥海豹「一臉舒爽」 網友直呼超可愛

2019-10-29 11:59

零錢不再叮叮噹噹！全家app「零錢殺手」服務即日上線

2019-10-28 17:08

不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19

侯佩岑、范瑋琪的愛包 全球獨家3款式只在台灣買得到

2019-10-28 17:51

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

2019-10-29 14:14

雙11跨境買 露天拍賣買到eBay、日本樂天千萬免運商品

2019-10-28 17:01

長者白天睡、晚上醒 陽明大學研究：白天多光照助夜眠

2019-10-29 11:32

韓柏檉飲食抗癌 補營養靠這兩招懶人吃法

2019-10-29 00:03

超模卡拉上海同框李易峰 挺泰格豪雅限量腕表問世

2019-10-29 01:26

秋冬日照減少 如何防範季節憂鬱症上身

2019-10-28 16:54

彭啟明：台灣迎風面偶雨 麥德姆若成生恐衝擊越南

2019-10-29 08:22

華航11月招募70名本國空服員 月收上看8萬元

2019-10-29 12:35

東北風增強 氣象局對北北基發大雨特報

2019-10-29 11:14

蝦皮購物推可分解環保寄件袋 小七預購再送50元購物金

2019-10-28 15:55

夜市券回收47萬張 花蓮東大門夜市最受惠

2019-10-28 15:33

新北22步道拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top