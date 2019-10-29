鎖定東南亞國家 Booking.com攜手Grab提供叫車服務
全球數位旅遊平台品牌Booking.com與東南亞叫車平台巨擘Grab合作推出叫車服務，讓使用Booking.com APP 的台灣旅客於東南亞八個國家都能享有叫車服務。
Bookbing.com也特此公布國人最愛旅遊東南亞國家前五名，旅客都可用他們熟悉且信賴的APP叫車，打破因語言障礙和貨幣差異，而不敢使用當地交通服務的阻礙。此服務已於新加坡率先提供，年底前開放印尼和泰國，並於2020年初開放柬埔寨、馬來西亞、緬甸、越南和菲律賓使用。
Booking.com對於旅客的需求有其獨特的見解，而對台灣人來說去東南亞旅遊是CP值首選，近年也越來越流行，因此特別公布台灣旅客最愛去的五大東南亞國家，依旅客數量排名依序為：泰國、越南、菲律賓、馬來西亞以及新加坡。而這些國家未來都可使用Booking.com APP叫車。
對許多去東南亞旅遊或是從事商務人士來說，語言不通常常是搭車會遇到的問題，導致遊興大減或耽誤行程，為此Booking.com與東南亞叫車服務Grab領頭羊合作，提供 Booking.com APP叫車服務，讓旅客清楚掌握叫車狀況，並有效解決不必要麻煩，打破語言隔閡藩離，更不必因為貨幣不熟悉，而忙著找付現找零，也省去與司機的議價過程，體驗相對安全、方便且舒適的移動過程。
Booking.com這次將Grab的叫車服務整合進其APP，Grab也與同時與Booking.com 合作，在Grab的APP裡推薦飯店訂房的功能。Booking Holdings 為Grab的投資者之一，此次整合更拓展了Booking Holdings和Grab之間的策略合作關係。。
Booking.com交通服務部門執行長Bryan Batista表示：「這是個令人興奮的時刻，人們不斷以新的方式探索周遭的世界。我們和Grab都非常高興能打破界線，彼此結合強項，推出加值的服務，為旅客帶來更多實質的好處，未來我們會不斷開發創新，運用更多直覺科技，讓旅客更能自由探索世界，提供更個人化的體驗。」
Grab技術長Mark Porter也表示：「一直以來，Grab的首要任務就是讓東南亞的每個人能以更安全、更簡單、更便宜的方式移動，現今在東南亞有超過百萬用戶每天使用我們的服務通勤和出遊。我們很高興能和 Booking.com 合作，讓國際旅客也能放心的暢遊美麗的東南亞地區。Booking.com 是非常優秀的合作夥伴，我們很期待能繼續和他們合作，透過科技提供更好的旅遊體驗給每位旅客。」
除了這次與Grab的合作，Booking.com一直以來，都持續利用本身獨特的企業規模和經驗，在世界各地與交通服務供應者合作，讓旅客能有更適合且貼近需求的交通選擇。旅客現可預約超過 120 國的計程車和超過 160 國的租車服務。現有也有許多試行方案，旅客更可透過Booking.com APP 購買 6 個歐洲和澳洲城市的大眾交通車票。
Booking.com全方位旅遊服務的終極目標是：讓旅客在單一平台即可預訂、付款並管理所有旅程的大小事，包括住宿、交通、景點和活動體驗。
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