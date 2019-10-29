「不務正業」的醫師、社工師…器捐推手默默付出獲表揚

2019-10-29 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



我國器官捐贈從2004年只有121人，到2018年已成長到327人；今年截至9月也已有264人完成大愛捐贈。器官捐贈移植登錄中心董事長、健保署長李伯璋表示，器官捐贈的推動不只靠醫師，還有協調師、社工師等許多人員默默地推動，才有今日的成果。

器官捐贈移植登錄中心今舉辦「第12屆優秀器官勸募機構暨人員頒獎典禮」，總計有57個優秀器官勸募機關及個人受獎，並為了鼓勵基層醫療院所響應器官捐贈，首度將衛生所列入表揚。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

嘉義長庚紀念醫院社工師邱依婷是其中一位器官勸募受獎人員。她表示，在第一線從事醫療工作，對於生死常常會想：「人走了到底會留下什麼？」因此她會盡力完成病人的心願，也以此為出發點，向病人和家屬推廣器捐。她去年更完成一項艱難的任務，便是幫好同事完成大愛器捐。

邱依婷表示，同事辰辰是原本就是充滿大愛的愛滋個管師，之前便已在健保卡註記器官捐贈的意願。沒想到意外真的來臨，在上班途中遇到車禍。

辰辰的爸媽雖然依女兒的意願同意捐贈，仍然不捨，把女兒送進開刀房道別時，爸爸還在女兒的頭上深深一吻。令邱依婷十分感動，留下深刻的印象。

另一位得獎者，台大麻醉部主治醫師劉治民主要在第一線進行腦死判定。他表示，從事器捐的醫師原本都有自己的專科業務，都是「不務正業」利用下班時間，甚至全台跑透透從事這份工作。所幸有前輩的搭橋鋪路，讓法律日趨完善，可以安心地依照流程做超出醫師本職的事情。

除了專業醫護人員，原本是器官受贈者的冰淇淋店老闆楊鈞儀，也因為投入器捐推廣而受獎。現年36歲的楊鈞儀表示，自己在29歲時忽然昏倒，發現自己兩腎的功能喪失；洗腎一年後，登記等待捐贈，沒想到三個月後便配對成功，現在則每月固定回診和服藥。

他表示，因為不知道究竟誰是器官捐贈者，也不知道如何回報，因此現在將器官捐贈的同意書放在自己開的冰淇淋店裡，「簽一張同意書就請吃一球冰淇淋」。楊鈞儀說，自己不會強迫客人簽署，若客人有興趣，就與他們聊聊，希望讓更多人了解器官捐贈。