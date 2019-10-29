追尋與再現 橫跨十年新聞攝影照片展出
2019-10-29 12:54
攝影中心 記者曾原信
／即時報導
台灣新聞攝影協會集結十年以來最具代表性得獎新聞照片，首次舉辦追尋與再現－從台灣新聞攝影看當代台灣社會攝影展，講透過呈現歷年重要照片，來讓新聞議題與社會發展的軌跡為人所見。
理事長莊坤儒表示，這次的策展，從十年來的大賽得獎作品中，選出最具代表性的系列作品，影像主題從移工困境、環境生態、居住正義、文化現象、貧富差距，到災難現場、性別人權、政治風景、民主浪潮和兩岸之間，呈現當代台灣社會十年來的發展與變遷。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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展覽選址於國立台北科技大學人文實驗室第四教學大樓104室，台北科技大學通識中心助理教授鄭怡雯表示，選在大學內舉辦，也有助於學生接觸議題，關心台灣社會議題。
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