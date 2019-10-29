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懷孕吃補看體質 中醫師提醒亂吃可能流產

2019-10-29 12:42中央社 台北29日電

懷孕吃中藥得看體質，馬偕醫院中醫部婦科醫師瞿瑞瑩說，曾有患者孕期亂吃補而小產，後續又吃太多麻油雞，導致子宮長滿肌瘤，還被宣告不孕，透過中醫調理，重拾懷孕希望。

中醫古籍增廣大生要旨、胎產心法等都有助孕、安胎的藥方記載，瞿瑞瑩今天在記者會表示，許多想懷孕、或想生出健康寶寶的孕婦，都會尋求中醫協助，保健體質，也可緩解孕期時發熱、心悸、肚脹、便祕等不適症狀。

因現代女性多晚婚也晚育，瞿瑞瑩表示，就算順利懷孕，如果孕期不順利、出血、宮縮甚至得安胎臥床，孕婦通常都要一路提心吊膽直到小孩平安出生。中、西醫合治也是協助孕婦安胎的方法。

42歲楊太太婚後4年才努力懷上孩子，接連4個孩子都經歷早產，且需要臥床安胎，最長的懷孕週數僅34週又5天。懷上第5個孩子時，夫妻倆都很擔心安胎過程。

楊太太在懷孕剛滿18週之後，即開始每2到3分鐘就宮縮一次，所有的西醫安胎方法都用上，包括臥床、口服舌下錠、針劑、塞劑等，左右兩手都被針扎得瘀青，且連續臥床2個多月，連要左右翻身都沒辦法，身體又承受西藥的無數副作用，肚子脹的非常痛苦。但胎兒順利養到27週大，宮縮頻率仍維持在7到10分鐘一次。

楊太太上午在記者會分享，她後來決定嘗試中西醫介入安胎，吃中藥2天後，身體不適症狀即得到緩解，吃藥1個多月後，終於解除住院「管制」的無奈，可以回家待產，出院10天後順利產生健康的寶寶。

瞿瑞瑩說，中醫可透過中藥、針灸協助安胎，如以甘麥大棗湯、菟絲子及續斷，幫患者寧心安神、培護胎元；如果患者因安胎藥物有喘熱、腹脹的問題，也可以黃芩湯及半夏厚朴湯清熱理氣。很多孕婦都有發熱、便祕困擾，也可以大柴胡湯、黃芩及白朮調和。

不過，瞿瑞瑩說，中藥方必須因人體質及病灶調整，臨床接觸很多案例，誤以為養胎滋補可用四物、八珍，有些熱心的長輩還會到中藥房抓安胎藥方，但補出不少問題，最嚴重可能會小產。

瞿瑞瑩說，臨床曾接觸一名30餘歲女性，就因吃補不當而小產，結果又誤以為小產後得多吃補品，喝了5大鍋的麻油雞湯。她屬躁熱體質，補過頭後，子宮竟冒出10至20顆肌瘤，婦產科醫師甚至宣告她此生沒機會懷孕。現經中醫調理後，狀況穩定備孕中。

為助民眾好孕，衛生福利部推出中醫提升孕產照護品質計畫，瞿瑞瑩表示，服務範圍涵蓋男女不孕症及助孕保胎，民眾若希望尋求中西合併治療，應選擇醫療院所合格中醫師、別用偏方，以免發生危險。

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