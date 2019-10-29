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消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

不想輸給健身同伴 為消啤酒肚練到橫紋肌溶解症

2019-10-29 12:31聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

一名中年男子初次加入健身房，和朋友相約上一對二教練課。尤於他希望把啤酒肚改造成六塊肌，第一堂課就要求教練多排腹肌訓練，上課過程中常感覺快撐不下去，但看到同上課的友人應付自如，就繼續硬撐。男子下課後覺得腹部痛，隔天更覺得僵硬、腫脹，就醫發現是腹肌發生橫紋肌溶解症，所幸及時就醫，不用洗腎。

收治這名個案的三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，現在健身風氣興盛，衍生傷害案例也不少，新手老手都有。朱柏齡觀察，健身新手多半在團課時受傷，主因是怕跟不上同學、過度努力且未適時休息補充水分，導致發生熱衰竭或橫紋肌溶解症。健身老手也會因為求好心切，加重負荷時忽略了量力而為，或是訓練時間太長，導致肌肉骨骼傷害，甚至是橫紋肌溶解症。

肌肉主要可區分為三類，分別為骨骼肌、心肌及平滑肌，而橫紋肌包括骨骼肌與心肌，特別以骨骼肌量最多。橫紋肌溶解症又稱為肌球蛋白尿症，壞死肌肉釋放大量蛋白質，使尿中出現大量肌肉蛋白、肌球蛋白，其中肌球蛋白會對腎小管的表皮細胞造成直接傷害，也會造成腎臟本身的血管收縮。如果這時身體水分不足，肌球蛋白甚至會在腎小管中形成結晶、阻塞腎小管，因此橫紋肌溶解症常造成急性腎衰竭。

朱柏齡表示，橫紋肌溶解症最常見的症狀為局部的紅腫、疼痛、僵硬等，嚴重時可能會出現全身無力、尿液呈棕褐色、急性腎衰竭，甚至昏迷等症狀。這名個案若延誤就醫，可能因腎衰竭而命危，需要緊急洗腎才能救回來，所幸他相當警覺，因此治療數日就狀況穩定、順利出院。朱柏齡提醒，無論是新手或老手，都要清楚自己的負荷量在哪裡，調整負荷循序漸進，不要貿然加重負重或拉長時間。

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