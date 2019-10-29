太想破馬拉松個人最佳紀錄 大叔硬撐跑到中暑昏倒

2019-10-29 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



年過四十的阿海，近半年開始練跑，近日參加半程馬拉松暗自立下目標，要超越個人最佳表現（Personal Best），起跑後一直跟著別人的配速，感覺有點吃力還是咬緊牙關撐下去。不久他失去意識倒地，渾身發燙，還好現場醫療人員協助並叫救護車，才沒有因中暑而喪命。

當時是三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡收治這名個案。他分析，這名跑者年紀不大，具有一定的肌肉量和體能，最炎熱的季節也已經過去了，但因為他忽然拉高了運動強度，超過身體所能負荷。加上比賽場地少遮蔭，晴朗時氣溫仍高，因此發生嚴重中暑。他提醒戶外運動愛好者，即便入秋還是應注意避免熱傷害，並隨時對相關症狀提高警覺，調整運動強度也要循序漸進，不要貿然拉高強度，以免受傷。

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衛生福利部表示，熱衰竭是因水分大量流失或電解質不平衡，體溫大多是正常或略為偏高，會有頭痛、疲倦無力、躁動不安、定向力變差、噁心嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等症狀。至於中暑，剛開始身體覺得熱、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓。

若放任症狀不理，任情況繼續惡化，身體調節熱的機能會失靈，體溫快速飆升，出現無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙、多重器官衰竭、神智混亂、定向力變差、昏迷、抽筋。最嚴重的情況是急性腎衰竭、心律不整、橫紋肌溶解症、肝臟損傷、休克、抽筋、昏迷，甚至死亡。

衛生福利部提醒，在悶熱空間活動或大量運動時，應定時補充水分與鹽分，感覺口渴時就要喝水。若發現有人疑似發生熱傷害，可以將他移到陰涼地方，除去身上過多或有束縛的衣物，給予溫水擦拭或以風扇冷卻。患者若還清醒，甚至可以給予少許清涼的飲料，幫助身體降溫。