阿聯酋航空A380拓點 飛埃及開羅坐雙層豪華客機
阿聯酋航空近日完成以A380雙層豪華客機執飛杜拜往返開羅的一次性首航任務，今年10月27日起，阿聯酋航空將成為於開羅機場第一家營運常態性A380航班服務的航空公司，取代原有的波音777-300ER，於每周四、五、六及周日執飛班號EK923和EK924班機，往返杜拜及開羅。
阿聯酋航空說，自1986年4月開始服務往返埃及地區的旅客，至今已累積承載7百多萬名乘客。隨著開羅航線的營運需求逐年增長，也由最初的每周三班次成長到每周21班次，並於今年初宣布將新增EK921和EK922航班，於每周一、三、四、六加開四個班次。未來，阿聯酋航空每周往返杜拜及開羅的航班將高達25班次。
阿聯酋航空說，在綿密的全球網絡中，北京、曼谷、香港、雪梨、上海、新德里、孟買、紐約和華盛頓DC，是最受埃及旅客歡迎的地點。隨著空中巴士A380雙層客機加入，光由杜拜前往開羅的航段，預計每周可載運9千200名旅客。透過其綿密的飛航網絡，為埃及旅客提供更多旅遊觀光的選擇，更協助埃及當地的經濟貿易及觀光發展。目前，全球共有超過2千名埃及裔的員工於阿聯酋航空集團內服務，其中包括超過千名的機組人員。
為讓上機舒適不無聊，阿聯酋航空說，A380的三艙等客機共配置489個座位，上層前段為14個頭等艙私人套房、後段有76個平躺式商務艙座位，下層則有399個寬敞的經濟艙座位。ice機上娛樂系統備有4千500多個娛樂頻道，提供琳瑯滿目的影視娛樂，旅客可在機上收看最新強檔熱門電影、運動賽事直播，還可收聽音樂和觀賞各類影視節目。
阿聯酋航空說，頭等艙旅客可在機上的水療淋浴間洗去長途飛行的疲憊，並與商務艙旅客在專屬的機上貴賓室享受美饌佳釀，享受賓至如歸的奢華享受。往來開羅的頭等艙、商務艙旅客，以及Skywards白金卡、金卡會員在開羅機場登機前，亦可前往甫於2018年啟用的阿聯酋航空貴賓室稍作休息。
阿聯酋航空致力串聯全球各地，促進並活化85個國家和地區超過158個航點的觀光旅遊與貿易交流。阿聯酋航空的機隊共有268架兼具現代化與高效能的飛機，由超過135個國家的機組人員提供屢獲殊榮的舒適服務。阿聯酋航空運營著世界上最大與最年輕的機隊之一，成員包括最大的雙層客機A380和廣受好評的波音777。2018年，阿聯酋航空贏得年度航空運輸大獎（Air Transport Awards）中「年度最佳航空公司」的殊榮。阿聯酋航空每日以最具代表性的A380雙層飛機執飛台北－杜拜航線。
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