臺大專業管理課程現正招生中，讓職場的你更無法取代！

2019-10-29 12:23 文／ 台灣大學進修推廣學院



圖／台灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大精心開設專業管理課程，您絕不能再錯過！

「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。該班程12月8日上午十點三十分課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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臺大進修推廣學院表示，開辦課程除了有優良的師資外，更考量學習者可以選擇最適合自己的學習方式上課，達到最佳的學習成果。

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