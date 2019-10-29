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迎脊梁山脈旅遊年 台北國際旅展呈上台灣五大山脈

2019-10-29 12:20聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今年台灣旅遊主題為小鎮漫遊年，明年將以脊梁山脈旅遊年為主題，持續行銷推廣台灣觀光品牌。交通部觀光局今天上午舉辦2020脊梁山脈旅遊年國家館啟動記者會，宣布11日8月至11日在ITF台北國際旅展以「脊梁山脈旅遊年國家館」主題行銷推廣。觀光局副局長張錫聰說，該館以特展方式將台灣五大山脈，將台灣脊梁山脈特殊地景呈現在民眾面前。

張錫聰表示，台灣繁茂山林，在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊造山運動急遽進行之下，使台灣山巒層疊、溪谷縱橫，形成以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，多樣、稀有、獨特，無數生物匯聚福爾摩沙台灣島嶼，散發出無窮翠綠與生機，人們懂得尊重自然，欣賞自然，千百年來過去了，台灣依然還是高山青、澗水藍。

因此， 張錫聰說，行政院在這個月初開放山林政策，希望能夠以開放、透明、服務、教育、責任五大主軸做呈現，因此盤點台灣五大山脈，11月8日至11日一連四天的ITF台北國際旅展，「2020脊梁山脈旅遊年國家館」擘劃以特展方式將台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落，將頗受好評之經典遊程獨家呈現給喜愛台灣旅遊的好朋友們，也希望國際旅遊業界來認識台灣山林之美。

至於是否能促進來台旅客增加，張錫聰說以這個主題館來講，可以帶動運動旅遊、健康旅遊，這是每個市場都有的，東南亞蠻多，大陸人也有不少人有興趣。台灣處在亞熱帶地區，海拔高度高，生態富有多樣性，還可以吸引對生態、大自然有興趣的遊客。他說，該館是以「主題性」來吸引遊客前來。

觀光局說，該館以特展方式將台灣五大山脈，周邊擁有獨特的天然地景、原民文化、生態資源環境、歷史古道與生態步道，並延伸到各原住民部落，結合在地故事、生態、步道及經典遊程等呈現，展出期間更安排達人講座分享、原民歌舞展演、手作DIY體驗、有獎徵答、部落工藝及文創商品展售、經典體驗遊程介紹等活動。

觀光局說，這次與國軍退除役官兵輔導委員會、內政部營建署、行政院農業委員會林務局、原住民族委員會及觀光局所屬國家風景區管理處等單位共同合作呈現台灣脊梁山脈旅遊發展成果，讓國內外遊客再次驚嘆台灣獨具魅力的經典遊程。

觀光局說，為使旅客能更方便取得脊梁山脈旅遊資訊，國家館現場貼心推出台灣脊梁山脈旅遊相關遊程DM，食宿遊購應有盡有，多條經典主題遊程，各種體驗通通都玩得到。想得到更多旅遊資訊詳情請至台灣觀光粉絲團臉書、交通部觀光局官網查詢。

觀光局副局長張錫聰。圖／交通部觀光局提供
觀光局副局長張錫聰。圖／交通部觀光局提供
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