不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



日夜溫差大是腦中風發作高風險期。衛福部國健署耗時五年追蹤我國的三高個案，發現中風風險高，尤其高血壓患者風險將近是一般人的兩倍。醫師提醒，一旦出現臉歪、手垂、說話大舌頭，應立即記下時間，打119求救，不建議自行送醫，避免延誤治療黃金期。

今天是世界中風日，據2018年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第四位，死亡人數達1萬1520人，其中60歲以上有9903人，占86%。其中，九成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關，特別是高血壓，幾乎有55至75％的中風個案都有高血壓的狀況。

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依國健署2018年「運用台灣地區三高追蹤資料-探討三高相關疾病歷程及主要死因評估」，從2013至2018年調查台灣罹患三高患者，分析也證實高血壓、高血糖、高血脂個案後續發生中風的風險高於一般人，分別是1.72倍、1.43倍及1.36倍。

腦中風是造成死亡與失能的主要原因之一，中風與高血壓之間雖然存在危險關係，但台灣高血壓學會秘書長、台大醫院心臟內科主治醫師林鴻儒表示，研究發現，當血壓每降低10個毫米汞柱（mmHg），中風的風險可減少一大半。大部分中風可藉由均衡飲食、運動習慣、拒菸拒酒等健康生活型態及積極控制三高預防。

中央氣象局預報東北風增強，各地轉涼、日夜溫差大，台灣腦中風學會理事、雙和醫院神經科主治醫師陳龍提醒，平均氣溫每降低4度，中風就診人數會多一至兩成，「中風治療是在和時間賽跑」。他說，目前缺血性腦中風治療以施打靜脈血栓溶解劑及動脈取栓術為主，80歲以下患者若能在3小時內接受治療，超過四成可在三個月內恢復到與一般人一樣。