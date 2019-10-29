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消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

不建議自行送醫 醫：出現中風徵兆一定要叫救護車

2019-10-29 12:19聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

日夜溫差大是腦中風發作高風險期。衛福部國健署耗時五年追蹤我國的三高個案，發現中風風險高，尤其高血壓患者風險將近是一般人的兩倍。醫師提醒，一旦出現臉歪、手垂、說話大舌頭，應立即記下時間，打119求救，不建議自行送醫，避免延誤治療黃金期。

今天是世界中風日，據2018年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第四位，死亡人數達1萬1520人，其中60歲以上有9903人，占86%。其中，九成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關，特別是高血壓，幾乎有55至75％的中風個案都有高血壓的狀況。

依國健署2018年「運用台灣地區三高追蹤資料-探討三高相關疾病歷程及主要死因評估」，從2013至2018年調查台灣罹患三高患者，分析也證實高血壓、高血糖、高血脂個案後續發生中風的風險高於一般人，分別是1.72倍、1.43倍及1.36倍。

腦中風是造成死亡與失能的主要原因之一，中風與高血壓之間雖然存在危險關係，但台灣高血壓學會秘書長、台大醫院心臟內科主治醫師林鴻儒表示，研究發現，當血壓每降低10個毫米汞柱（mmHg），中風的風險可減少一大半。大部分中風可藉由均衡飲食、運動習慣、拒菸拒酒等健康生活型態及積極控制三高預防。

中央氣象局預報東北風增強，各地轉涼、日夜溫差大，台灣腦中風學會理事、雙和醫院神經科主治醫師陳龍提醒，平均氣溫每降低4度，中風就診人數會多一至兩成，「中風治療是在和時間賽跑」。他說，目前缺血性腦中風治療以施打靜脈血栓溶解劑及動脈取栓術為主，80歲以下患者若能在3小時內接受治療，超過四成可在三個月內恢復到與一般人一樣。

但多數民眾卻可能在送醫過程中就發生不必要的延遲。陳龍說，以新北市為例，僅四成中風患者是透過救護車送醫。救護車送醫的好處在於，專業人員會在第一時間初步評估患者中風程度，配對能馬上接手醫療院所，且通報急診醫護人員提前準備，使患者一到院就能馬上接受治療，無須在檢傷分類排隊浪費時間。

雙和醫院神經科主治醫師陳龍（左起）、國健署署長王英偉及台大醫院心臟內科主治醫師林...
雙和醫院神經科主治醫師陳龍（左起）、國健署署長王英偉及台大醫院心臟內科主治醫師林鴻儒呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。記者陳婕翎／攝影
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腦中風高血壓
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