節能瓦斯爐、熱水器補助 即日起也可網路及APP申請

2019-10-29 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



節能瓦斯爐及熱水器補助也能E化申請囉！經濟部能源局今（29）日表示，為提供民眾更便捷及多元的申請管道，除原有的郵寄申請外，今日起開放網路申請及APP申請，民眾可善用這兩種E化申請管道，輕鬆並快速完成遞件。

能源局為鼓勵民眾使用高能源效率的瓦斯器具，自10月1日起進行為期6個月的補助，民眾只要購置能源效率分級標示1、2級的瓦斯爐（2口以上）及熱水器，檢具規定文件提出申請經審核通過後，即可獲得補助。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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能源局指出，網路申請及APP申請均只需進行三個步驟，分別是：(1)填寫申請人相關資訊、(2)填寫補助產品資料、(3)上傳所需文件檔案。若以APP申請，還可選擇以拍照的方式上傳文件，民眾也可連接下列網址進行網路申請，亦可透過網路進行補助申辦進度查詢。

不過，進行E化申請之前，經濟部能源局提醒，請務必先將規定檢附的文件備齊，包括：(1)身分證、(2)載明產品型號的統一發票或收據、(3)裝機地址電費收據（屬表燈非營業用戶）及(4)以申請人為戶名的金融機構指定帳號存簿。

若以手機APP申請者，可直接將文件拍照上傳，以網路申請者，請先將文件拍照或掃瞄成電子檔(JPG、PDF、TIFF格式)，但請特別注意，身分證需有正、反面檔案；另發票或收據上如無載明產品型號時，必需連同有型號的交易或出貨明細單一起拍照或掃瞄後再行上傳。