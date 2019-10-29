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消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

林口長庚設特殊兒童視覺中心 門診檢查無塞車壓力

2019-10-29 11:43聯合報 記者鄭國樑／即時報導

林口長庚紀念醫院特殊兒童視覺中心目前由長庚醫院眼科部，和台灣視覺復健專業服務協會合作，每次門診結合眼科醫師、驗光人員、專長兒童發展和視能復健的職能治療師、住院醫師和門診助理等約4至6位的人力，每診只能服務5至6位特殊需求兒童以符合個別化的需求。

侯鈞賀醫師分享他的經驗指出，特殊需求兒童往往需要在安靜的環境才會開始使用他們的視覺，醫療人員也才能觀察到他們的視覺反應；或是他們需要先使用自己熟悉的玩具、溝通方式或是增強物(如喜歡吃的東西、喜歡的遊戲)，醫療人員才能引導他們逐步進入視覺檢查和評估。

對環境適應困難和情緒已經失控的兒童，需透過提供安全、舒適的環境和專業的行為介入，最後才能讓兒童願意主動配合。因此林口長庚特殊兒童視覺中心的成立，對這些特殊需求兒童和他們的家長將是一大福音。

星星是一個7歲的小男孩，因為腦部出血的問題導致動作與智能障礙，當其他孩子已經是小二生，滿教室跑跳吵鬧的時候，星星才正即將進入當地的特殊教育學校，平常都是坐在特殊的擺位椅上才不會從椅子上倒下來。媽媽注意到星星會對亮光有興趣，但是對於物體的辨識卻有很大的問題，更不要說認識簡單的字體，所以從小媽媽就常常帶著星星去看眼科，希望能瞭解星星的視覺問題，是單純因為腦部的病變？還是有眼睛或度數的問題？有什麼可以幫助星星的？

但是因為星星反應慢、很難配合檢查，加上肢體上的障礙，無法配合眼科檢查儀器，讓星星在看診時造成後面等候的病人大塞車，媽媽有很大的壓力。同時媽媽也需要帶星星來好幾次門診，才能得到一點點檢查結果。

特殊兒童視覺中心門診成立後，媽媽發現這裡有安靜獨立的空間，一次門診的時間同時有眼科醫師、職能治療師、驗光師及護理師共同檢查及協助星星，雖然花了一個小時的診療時間，星星卻得到了特製眼鏡的處方、未來追蹤注意的方向及視覺療育的計畫大綱。媽媽十分感謝有這樣的特別門診照顧像星星一樣的特殊兒童。

孫銘輝醫師呼籲家長，應留意家中發展遲緩兒童的視覺問題，若發現兒童生活裡出現眼睛不常注視、眼神異常、東西放在桌上喜歡用摸的而不是看的，有可能就是視覺問題，應盡速就醫治療，以免影響學習，使得未來更失能，遺憾終生。

衛福部醫事司長石崇良（右2）參觀長庚特殊兒童視覺中心。記者鄭國樑/攝影
衛福部醫事司長石崇良（右2）參觀長庚特殊兒童視覺中心。記者鄭國樑/攝影
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家長分享在長庚特殊兒童視覺中心 不再有孩子檢查費時造成一般門診大塞車的壓力。記者...
家長分享在長庚特殊兒童視覺中心 不再有孩子檢查費時造成一般門診大塞車的壓力。記者鄭國樑攝影
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長庚特殊兒童視覺中心有先進的設備和器材，連空間設計和擺飾也以兒童視覺喜好為出發點...
長庚特殊兒童視覺中心有先進的設備和器材，連空間設計和擺飾也以兒童視覺喜好為出發點。記者鄭國樑/攝影
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長庚特殊兒童視覺中心團隊解說中心的設備和功能。記者鄭國樑/攝影
長庚特殊兒童視覺中心團隊解說中心的設備和功能。記者鄭國樑/攝影
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