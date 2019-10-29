長者白天睡、晚上醒 陽明大學研究：白天多光照助夜眠

2019-10-29 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



睡眠品質與光照息息相關，學界致力研究如何應用於臨床上。國立陽明大學護理學院實驗發現，失智高齡長者接受模擬自然光的智慧光照，平均可增加三成二的睡眠時間，從原本5小時28分鐘增加至7小時13分鐘。

國立陽明大學護理學院院長劉影梅表示，光線會影響褪黑激素分泌，白天接受充足光照，可減少褪黑激素分泌、增加血清素分泌，提升長者活動力、愉快感，晚上也更易入睡。不過，多數高齡長者長時間待在室內環境，使得感知日夜變化的能力下降，經常白天睡太多、晚上睡不著。

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有鑑於此，研究團隊嘗試透過智慧光照模擬太陽光變化，觀察如何控制才能有效使長者維持規律生活與睡眠周期。研究團隊找來15名失智或失智前期的高齡者，每天至光照實驗室參加一小時的團體活動，過程中將照明的色溫、波長、照度加以控制。

持續五周後，高齡長者每天總睡眠時間從平均5小時28分鐘，增加到7小時13分鐘，夜間醒來次數從5.8次降至4.9次，夜間未入睡時間從3小時55分鐘降至2小時23分鐘，顯著提升睡眠效率與品質。同時，高齡長者的情感症狀、精神病症狀、睡眠引發干擾行為約能改善三成左右。

劉影梅表示，家中長輩一起床就應該外出曬點太陽，白天要讓室內保持明亮，到了太陽下山可漸漸將室內燈光轉換成較暗、較溫暖的黃色燈光，以助身體感知大自然晝夜變化。