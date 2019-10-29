學會：乾癬非傳染病民眾別怕 患者勿中斷療程

2019-10-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



今天是世界乾癬日，台灣乾癬乾癬暨皮膚免疫學會呼籲，乾癬非傳染性疾病，民眾別恐慌，患者也別因治療麻煩而中斷療程。

25歲的陳小姐是名舞蹈老師，今年初突然乾癬發作，身體癢、紅腫脫屑外，連手腳關節都變形。外觀的變化讓她黯然離開教舞工作外，連房東都不願續租房子給她，目前雖就醫接受治療而改善腫癢，但因皮膚色素沈澱，仍持續接受治療中。

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收治陳小姐的台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長、台大醫院皮膚部醫師蔡呈芳表示，乾癬是一種自體免疫失衡導致皮膚性慢性發炎疾病，初估影響台灣約10萬人。患者男性多於女性，且約兩成為中重度、近兩萬人需積極治療，更有約30%的患者會進階成乾癬性關節炎。

蔡呈芳說，乾癬的成因為免疫系統異常，導致皮層加速生長，患者反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊， 初期易與脂漏性皮膚炎、或全身九成脫皮的紅皮症混淆；而病灶可能出現於臉、頭皮、手腳等身體各部位，雖不具傳染性，但因往往患者病灶面積大而使旁人有所顧忌。如陳小姐即為手腳、臉部都紅腫脫屑，使工作、生活大受影響。

而在目前乾癬治療方式上，蔡呈芳說苦可分輕中重度而定，若為輕中度時多給予外用藥膏。不過當病灶面積分散時，擦藥過程不易。一停藥疾病常會復發，則可能改以效果較好的口服藥物或照光治療，不過也會有往返醫院耗時、或副作用等困擾；若為重度患者，則是以生物製劑為主，且需配合長期治療。