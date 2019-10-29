高齡婦早期宮縮臥床 馬偕中醫調理助安胎

2019-10-29 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



42歲的楊太太36歲懷第一胎起，連續四個寶貝早產、甚至經歷臥床安胎至生產。去年第五次懷孕，胎兒甫滿18周，她即開始早期宮縮。最後也以中醫介入安胎，寶寶到36周又2天時順利產出，母子均安。

楊太太由外院轉入馬偕醫院後，將胎兒養到27周，但宮縮頻率仍高，她決定嘗試中西醫介入安胎改善不適，於是由中醫師會診。在兩周調整一次的中醫用藥狀況下，逐步調降西醫安胎藥物的用量，並於懷孕34周又5天時返家，寶寶直到36周又2天時產出。

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馬偕中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩表示，楊太太因從18周起即每3分鐘頻繁宮縮（正常宮縮為生產前）而入院安胎，入院的這100多天過程中，安胎方式包括口服舌下錠、針劑、塞劑等安胎藥物，雖順利將胎兒養到27周，但宮縮頻率仍維持約7至10分鐘一次。

而因楊太太宮縮頻繁而不能起身、大小便都在病床上，甚至翻身都不舒服，導致需絕對臥床，還要忍耐安胎藥物所帶來燥熱及心悸等不適。在考量她為多胎且之前早產，因此從28周起為其擬定包含固腎、清熱、瀉下三階段中藥治療計畫，每兩周更換、助其安胎過程更平順。

瞿瑞瑩說，階段一的固腎安神藥粉，以甘麥大棗湯、菟絲子及續斷組成，為著重緩解頻繁宮縮及母體緊張，來幫助楊太太寧心安神、顧腎養血並且培護胎元；階段二的清熱散鬱，則以黃芩湯及半夏厚朴湯組成，加強緩解因安胎藥物造成的喘熱及腹脹；第32周的調和瀉下，則是以大柴胡湯、黃芩及白朮組成，針對楊太太的發熱及排便困擾，調和陰陽、行氣燥熱以養胎。