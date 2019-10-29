變冷了！北、東有雨到周四 22號颱風不排除今晚形成
2019-10-29 09:00
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
中央氣象局說，今天開始受到東北風增強影響，到周四天氣較不穩定，北部、東半部留意局部短暫雨，基隆北海岸則有較大雨勢，提醒民眾出門務必攜帶雨具。
氣象預報員李孟軒說，昨天晚上到今天清晨有道鋒面從台灣北邊通過，清晨之前降雨跟鋒面有關。
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李孟軒說，今天白天起東北風增強到周四，迎風面北部、東半部留意局部短暫雨，不過今天東北部降雨時間比較長，整天容易下雨，基隆北海岸則有較大雨勢；午後南部山區留意零星陣雨。
李孟軒說，明後天雨勢範圍變成大台北地區跟東半部，較大雨勢則集中在宜蘭和花蓮，雨量比今天多一些，不過降雨範圍縮小。
李孟軒說，今天北部高溫相較前幾天降了4度左右，北部、東北部白天高溫24到25度，東部27到28度，中南部30度。低溫方面，各地約在20到23度。
李孟軒說，到周四溫度都差不多，不過北部會緩慢回升，明天高溫在25到26度。
至於近日是否生成今年第22號颱風「麥德姆」？李孟軒說現在是熱帶性低氣壓，在菲律賓西邊海面上，今天晚上前有機會形成颱風，不過行程後對台灣沒有直接影響，僅會在東邊帶來水氣，該熱帶性低氣壓目前路徑是往越南。
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