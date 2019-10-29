彭啟明：台灣迎風面偶雨 麥德姆若成生恐衝擊越南

2019-10-29 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明指出，今天北海岸到宜蘭，因東北風增強加上水氣增多，會持續有地形抬升的降雨，要留意局部較大雨勢；昨天在菲律賓南方的低壓進入南海後，明顯增強，轉為熱帶性低氣壓，有機會發展成為今年的第22號颱風麥德姆（Matmo），可能對越南帶來降雨的災情。

彭啟明在臉書發文指出，昨天開始在北方有系統南下，在台灣北方形成南北風交會類似鋒面系統，不過是屬於微弱的鋒面，通過北台灣時也讓北部雲量增多，迎風面偶有短暫陣雨。今天新北的迎風面，北海岸到宜蘭要留意局部較大雨勢。

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溫度方面，北部的溫度較昨天下滑一到兩度，今天白天高溫在北部約24-26度，又比昨天涼了一些。不過苗栗台中以南到高雄屏東還是穩定的天氣，中午高溫約28-31度。彭啟明說，今晚明晨北部要留意空曠地區的低溫，可能比目前略低一到兩度，會有點涼意。

彭啟明說，今天開始的變數是原在菲律賓南方的低壓，進入南海後，轉為熱帶性低氣壓，發展條件不錯，有機會發展成為今年的22號颱風麥德姆。預計將持續往越南南部方向接近，對當地會有明顯的影響，尤其越南也有東北風，未來幾天會有持續性的降雨，要留意可能會有降雨等可能災情發生。

他說，颱風很外圍的環流水氣，也可能會讓台灣水氣增多，東半部或東北部將容易有雨至周四，周五之後還是回到東北風影響，但水氣減少轉乾一些，周末到下周稍穩定一些。

他還提醒近期要到北美、歐洲或到亞洲高緯度的國家，要留意可能受降溫，或是遇冰凍雨雪的天氣，可能對飛航有些延誤。因為北半球在這周明顯受到極地冷空氣南下的影響，高層的大氣環流明顯蛇行，在亞洲，屬於較高緯度有明顯降溫，中低緯度還沒有感受到這波影響。