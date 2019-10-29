北台灣、宜蘭高溫掉5度 明、後天水氣仍多

2019-10-29 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



中央氣象局表示，今天北台灣及宜蘭高溫下降，一整天偏涼，白天高溫約24至26度，中南部白天可到31度、日夜溫差大。夜晚清晨各地低溫約20至23度；明、後天水氣仍多，周五以後迎風面的降雨較緩和。

氣象局說，今天東北風增強，東北部地區有短暫雨，北部、花東地區也有局部短暫雨，其中基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。另外，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

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氣局指出，未來一周主要降雨在北部、東半部，降雨狀況則要視水氣多寡而定。周三、周四（30日、31日）東北風持續影響，水氣仍較多，東半部地區及大台北地區易有斷斷續續的降雨，由於來自東方的水氣較多，東北部及東部地區有局部較大雨勢出現的可能；中南部天氣依舊穩定，僅南部山區午後有零星陣雨。

周五至下周日（11月1日至3日）東北風稍減弱，迎風面降雨較之前稍緩，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部山區在午後有零星短暫陣雨。