快來搶訂！易遊網獲最多補助配額 訂房同享千元補助
2019-10-28 22:39
經濟日報 記者黃文奇
／台北即時報導
觀光局秋冬旅遊補助自9月份展開，自由行部份每人可折抵1千元房價，帶動民眾住房意願。原補助辦法為民眾需向有配合補助之飯店訂房，才可享有優惠，目前已開放透過觀光局核定的線上旅行社訂房，一樣可申請補助。
其中，易遊網作為全台訂房量最大的台灣旅行社，取得最多補助配額量5,000間夜，即日起至易遊網訂房就可申請。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
須注意的是，欲申請補助的民眾，必須是從未使用過的，換句話說，已和飯店訂房且取得補助金，就無法重覆申請。而入住規定皆比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客。另外也提醒民眾，補助領取是採入住先後依序發送，配額用完為止。
尚未使用自由行補助的民眾，於易遊網訂房，不僅同樣可享有最高領2千的補助優惠外(基本補助每房1千、離島每房加碼1千)，易遊網更祭出眾多優惠房價，甚至比飯店賣價還便宜，還有獨家升等或贈禮，讓民眾享補助更有感！舉例來說，「台南桂田酒店」豪華客房每晚3,920元起，易遊網獨家價2,897元起，等於還沒用補助就先省1千；「知本金聯世紀酒店」山水精緻雙人房每晚4,500元起，於易遊網訂房每晚只要4,091元起；「晶泉丰旅」雅緻客房每晚5,148元起，平日入住易遊網不僅每晚房價便宜近5百元，再加碼升等泉思套房！
此外，凡於易遊網消費，可累積eMoney點數折抵現金外，習慣用Line Pay付款的民眾，也可以選擇此付款方式累積Line Point，在這波補助省上加省外，還能小賺點數回饋，相當適合精打細算的民眾。如有刷卡分期的需求，易遊網訂房最高提供6期分期0利率。搭配易遊網APP下單，不限金額還有機會抽沖繩雙人自由行，活動期間至12月31日止。由於補助配額有限，敬請民眾把握機會，更多易遊網補助申請辦法以及飯店優惠，歡迎至易遊網官網查詢。
留言