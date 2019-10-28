診所「逞強」接生？學會：診所和醫院應商擬轉診共識

2019-10-28 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



診所剖腹產率竟高於醫院，除有浮濫剖腹之虞，診所與醫院間的轉診是否順暢，亦引發疑慮。婦產科醫學會發現有診所為留住產婦，將可預知需額外照護的早產兒先接生、再轉送醫學中心，今年一月特別在會訊中提醒會員勿違背母體轉診原則。醫學會於六月公布「周產期照護轉診計劃書」範本，要求診所與後送醫院商擬轉診共識，以保障新生兒安全。

四季和安婦幼診所院長徐金源表示，現在確實有部分診所因為太過自信或經濟考量，該轉診的不轉診，硬是把產婦留在自己診所生產，甚至還要產家額外自費保溫箱，這對產家不公平，對新生兒更是危險。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

徐金源指出，胎兒肺部發展到37周還有5%未成熟，35周以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟，可能一出生就需要兒科醫師急救，就算轉診也要找到有保溫箱等特殊裝備的救護車，通常只有設備齊全的大醫院才有採購。

另外，轉診過程中新生兒很可能出現失溫或缺氧等併發症，研究已證實轉診會增加新生兒死亡率，因此若預期早產或其他導致母嬰需密切照護之風險，應建議產婦到有加護病房的大醫院去安胎、生產。

婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，學會無權決定診所何時必須轉診，決議轉診條件由診所與後送醫院自行決定，但學會為積極促成，已公布「周產期照護轉診計劃書」範本，列出15個高危險妊娠轉診項目，供診所與合作之後送醫院參考，鼓勵院所間討論轉診共識。

黃閔照表示，目前國健署給付產檢費用，整個產程僅4、5千元，對照健保中相同檢查項目，金額僅約健保給付的7成，可理解診所為留住產婦而賠錢產檢，是為了健保的接生給付，但該轉診就是要轉。

黃閔照表示，「適時適地」的生產，省下的醫療費用是以百萬計，學會預計用三年推廣轉診計劃書，可惜目前缺乏誘因，建議衛福部能考慮給予診所「共同照護費」，以獎勵診所積極落實「母體轉診」。徐金源表示，共同照護費其實是杯水車薪，重點是診所要「憑良心」，以考量母嬰最佳利益為考量。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光建議，衛福部應以生育事故救濟基金支持婦產科醫學會有更積極作為。首先可學習日本，根據生育事故救濟的案件資訊定期提出檢討報告供醫師參考，再者應依據實證及國內經驗制定指引， 幫助全國婦產科醫師凝聚共識並調整作法。

朱顯光建議健保署，應以全程照顧、論人計酬的思維重新調整生產給付的方式，不是接生的才拿得到給付，而是兼顧過程中照護的診所和醫院，照護品質越好，給付越高。國健署則應於媽媽手冊中提供更完整資訊，幫助產婦初步判斷自己是否需轉診，並知道如何查詢周產期照護的品質指標，作為選擇院所的依據。