診所「逞強」接生？學會：診所和醫院應商擬轉診共識
診所剖腹產率竟高於醫院，除有浮濫剖腹之虞，診所與醫院間的轉診是否順暢，亦引發疑慮。婦產科醫學會發現有診所為留住產婦，將可預知需額外照護的早產兒先接生、再轉送醫學中心，今年一月特別在會訊中提醒會員勿違背母體轉診原則。醫學會於六月公布「周產期照護轉診計劃書」範本，要求診所與後送醫院商擬轉診共識，以保障新生兒安全。
四季和安婦幼診所院長徐金源表示，現在確實有部分診所因為太過自信或經濟考量，該轉診的不轉診，硬是把產婦留在自己診所生產，甚至還要產家額外自費保溫箱，這對產家不公平，對新生兒更是危險。
徐金源指出，胎兒肺部發展到37周還有5%未成熟，35周以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟，可能一出生就需要兒科醫師急救，就算轉診也要找到有保溫箱等特殊裝備的救護車，通常只有設備齊全的大醫院才有採購。
另外，轉診過程中新生兒很可能出現失溫或缺氧等併發症，研究已證實轉診會增加新生兒死亡率，因此若預期早產或其他導致母嬰需密切照護之風險，應建議產婦到有加護病房的大醫院去安胎、生產。
婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，學會無權決定診所何時必須轉診，決議轉診條件由診所與後送醫院自行決定，但學會為積極促成，已公布「周產期照護轉診計劃書」範本，列出15個高危險妊娠轉診項目，供診所與合作之後送醫院參考，鼓勵院所間討論轉診共識。
黃閔照表示，目前國健署給付產檢費用，整個產程僅4、5千元，對照健保中相同檢查項目，金額僅約健保給付的7成，可理解診所為留住產婦而賠錢產檢，是為了健保的接生給付，但該轉診就是要轉。
黃閔照表示，「適時適地」的生產，省下的醫療費用是以百萬計，學會預計用三年推廣轉診計劃書，可惜目前缺乏誘因，建議衛福部能考慮給予診所「共同照護費」，以獎勵診所積極落實「母體轉診」。徐金源表示，共同照護費其實是杯水車薪，重點是診所要「憑良心」，以考量母嬰最佳利益為考量。
台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光建議，衛福部應以生育事故救濟基金支持婦產科醫學會有更積極作為。首先可學習日本，根據生育事故救濟的案件資訊定期提出檢討報告供醫師參考，再者應依據實證及國內經驗制定指引， 幫助全國婦產科醫師凝聚共識並調整作法。
朱顯光建議健保署，應以全程照顧、論人計酬的思維重新調整生產給付的方式，不是接生的才拿得到給付，而是兼顧過程中照護的診所和醫院，照護品質越好，給付越高。國健署則應於媽媽手冊中提供更完整資訊，幫助產婦初步判斷自己是否需轉診，並知道如何查詢周產期照護的品質指標，作為選擇院所的依據。
健保署副署長蔡淑鈴表示，根據分級醫療的精神及醫療法規定，若能力及設備不足以因應，依法就應轉診，健保署支持學會推動轉診計畫書維護母嬰安全，至於是否祭出給付誘因，將參考各國經驗，列入考量。
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