診所剖腹產率高於醫院 十個產婦四個剖腹
世界衛生組織曾提出，有醫療需求的合理剖腹產率是10到15%，提醒現況高於此數值的國家，可能有非醫療因素導致婦女暴露於不必要的手術風險。根據健保最新公布「各總額部門醫療服務指標 」，診所剖腹產率已高達四成，高於醫院33%，且醫院剖腹產率過去三年持平，診所剖腹產率不降反升。
健保統計全國西醫基層診所及醫院剖腹產率，診所在今年前三季平均高達39.86%，與2016年相比，成長5%，且診所剖腹產率在今年第二季達到40.54％，為近四年最高；醫院剖腹產率持平在33%，今年前三季平均32.86%，比2016年減少1%。
曾在醫學中心服務的四季和安婦幼診所院長徐金源表示，診所剖腹產率高，可能有非醫療因素。相較於醫院，診所配合度高、環境溫馨、設備豪華，特別吸引某些怕痛、不想自然產、想看時剖腹的產婦，可能因此導致診所剖腹率較高。
婦產科醫學會秘書長黃閔照分析，大醫院隨時有麻醉科醫師，當待產狀況變化時，較有餘裕選擇等待觀察，但一般診所因應資源不如醫院，加上少子化社會對生產結果寄與厚望，認為有風險出現，診所就可能優先考慮剖腹產，以免應變不及、衍生糾紛。
生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀表示，產婦可能有個人因素或特殊狀況而需要剖腹產，但真正自主選擇的前提，應基於完整了解自然產及剖腹產的相關風險，包括對於日後懷孕生產的影響。
陳玫儀指出，許多研究證實，剖腹產因麻醉風險及血栓、感染與沾黏等併發症，產後30天內需要入院的機率比自然產高出2.3倍，未來若因疾病需要動子宮手術，出現術後併發症、需要更多輸血的機會都提高。此外，剖腹產婦女下次懷孕時，有較高風險出現前置胎盤和植入性胎盤，兩者都可能引發致命大出血，重複剖腹越多次，風險越高。
產程遲滯是目前臨床執行剖腹產的主因之一，陳玫儀提醒，其實不恰當的待產限制和遭濫用的無痛分娩，都會導致產程遲滯。如果產婦懷孕時就認識產程和各種因應產痛的策略，待產時能被支持下床自由活動，產痛和身體活動都有促進產程順利的作用。
黃閔照建議，健保署應細分剖腹產率類別，優先檢視「初次足月頭位的剖腹產」比率是否過高。他推測目前診所剖腹產應以「頭胎剖腹後再次剖腹」為主，因爲有前置胎盤、妊娠高血壓等高危險妊娠症狀的產婦，僅占一成，幾乎都在醫院生產。
陳玫儀表示，即便是頭胎剖腹，下一胎仍有機會自然產，但生動盟搜尋資訊及接觸許多案例後發現，醫師幾乎不會主動告知曾剖腹的產婦還有自然產的可能性，而且即便產婦有高度意願嘗試，也很難找到醫師願意協助。陳玫儀提醒，醫療體系如何採用剖腹產的適應症，也是高剖腹產率的關鍵因素之一。
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