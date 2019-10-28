減肥長期吃水煮餐 小心減出問題

2019-10-28 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



減肥正夯，許多人會以水煮餐作為烹調方式，坊間甚至也有許多主打「水煮健身餐」的便當業者吸引減肥族群。但營養師提醒，全水煮可能反而造成油脂攝取不足，導致荷爾蒙失調和脂溶性維生素攝取不足。

台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，油脂是身體製造荷爾蒙材料，若油脂攝取不足，可能導致女性荷爾蒙失調、月經不來；油脂可促進維生素A、D、E、K的吸收。

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另外，維生素A和免疫有關、維生素D可促進鈣質吸收、維生素E有助於抗氧化以及維生素K的功能則是合成、活化許多參與凝血機制。因此若是長期食用水煮餐，油脂攝取不足，而使得這些脂溶性維生素不能好好被吸收，則可能導致免疫失調、鈣質吸收不足和貧血。

另外，也有傳言指出若是只吃水煮餐，可能使膽汁無法順利釋出，長期下來容易形成膽結石。對此，劉怡里則表示，油脂主要有三大來源，豆魚蛋肉類、牛奶和烹調用油。若水煮豆蛋魚肉類，還會有些許油脂，應不致於形成膽結石，最怕是連從一般食物攝取到的油脂都沒有。