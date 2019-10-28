多吃蛋肉可補充體力？ 醫師認為飲食均衡才重要
2019-10-28 17:12
聯合報 記者李樹人
／台北即時報導
受限於體型、先天條件，與西方人相較，華人的肌肉量普遍較少，且握力較弱，根據研究，華人女性長者的握力則每年以5%的速度減少！步入中年後，不僅活動力退化，身體機能下降速度更快。如何攝取足夠營養，保持體力、活動力，成為現代人重要課題。
台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，隨著年齡增長，肌肉量減少，新陳代謝變差，體重增加，腰圍脂肪變多，形成了「中年體力惡性循環」。
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彭莉甯指出，診間常收治中老年肌少症患者，仔細分析其飲食習慣，大部分人因擔心高血壓、高血脂，以致飲食清淡，蛋白質攝取不足。有些人以為只吃蛋或肉，就能預防肌肉流失、體力下降，但事實上想要有效合成蛋白質，必須均衡營養攝取，建議選擇營養補充品，達到飲食均衡的目標。
亞培台灣營養品事業部總經理陳培志說，「均衡營養是健康生活的基礎」，針對不同族群，設計出不同營養成分的補充品，已成全球營養趨勢，例如，糖尿病患者、洗腎患者就有特殊配方的營養補充品。
至於飲食失衡的外食族，也有均衡配方的成人營養品，不再專屬於老人或病人。此外，針對運動者，未來將有高蛋白營養配方的補充品可供選擇，運動後補充所需要的高蛋白等均衡營養。
值得一提的是，針對補充體力，也有專屬營養品，除了含有足夠的蛋白質，另添加HMB成分，適合肌肉量偏低的中老年人，也可視為術後臥床的營養補充品，避免因為無法活動，以致大腿小腿肌肉量快速流失。
陳培志強調，早期營養介入，能夠減少體力流失速度，許多老年人飲食過於清淡，只吃清菜，以致營養不良，如果適時補充營養品，就能元氣滿滿，充滿活動力，願意走至戶外，參與社區活動，而不是整天喊累、不想動。
「馬拉松並非年輕人專屬活動」陳培志說，馬拉松是一項需要準備，考驗毅力與意志力的運動，為了鼓勵中老年人運動，亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽事的參賽對象即為40歲以上跑者。
今年日月潭環湖馬拉松首度成為亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡資格賽，已於10月27日開跑，共有來自33個國家和地區、5500多名選手報名參加，以行動來宣示中年人也可是勇腳馬，體力充飽飽。
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