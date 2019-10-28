多吃蛋肉可補充體力？ 醫師認為飲食均衡才重要

2019-10-28 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



受限於體型、先天條件，與西方人相較，華人的肌肉量普遍較少，且握力較弱，根據研究，華人女性長者的握力則每年以5%的速度減少！步入中年後，不僅活動力退化，身體機能下降速度更快。如何攝取足夠營養，保持體力、活動力，成為現代人重要課題。

台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，隨著年齡增長，肌肉量減少，新陳代謝變差，體重增加，腰圍脂肪變多，形成了「中年體力惡性循環」。

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彭莉甯指出，診間常收治中老年肌少症患者，仔細分析其飲食習慣，大部分人因擔心高血壓、高血脂，以致飲食清淡，蛋白質攝取不足。有些人以為只吃蛋或肉，就能預防肌肉流失、體力下降，但事實上想要有效合成蛋白質，必須均衡營養攝取，建議選擇營養補充品，達到飲食均衡的目標。

亞培台灣營養品事業部總經理陳培志說，「均衡營養是健康生活的基礎」，針對不同族群，設計出不同營養成分的補充品，已成全球營養趨勢，例如，糖尿病患者、洗腎患者就有特殊配方的營養補充品。

至於飲食失衡的外食族，也有均衡配方的成人營養品，不再專屬於老人或病人。此外，針對運動者，未來將有高蛋白營養配方的補充品可供選擇，運動後補充所需要的高蛋白等均衡營養。

值得一提的是，針對補充體力，也有專屬營養品，除了含有足夠的蛋白質，另添加HMB成分，適合肌肉量偏低的中老年人，也可視為術後臥床的營養補充品，避免因為無法活動，以致大腿小腿肌肉量快速流失。

陳培志強調，早期營養介入，能夠減少體力流失速度，許多老年人飲食過於清淡，只吃清菜，以致營養不良，如果適時補充營養品，就能元氣滿滿，充滿活動力，願意走至戶外，參與社區活動，而不是整天喊累、不想動。

「馬拉松並非年輕人專屬活動」陳培志說，馬拉松是一項需要準備，考驗毅力與意志力的運動，為了鼓勵中老年人運動，亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽事的參賽對象即為40歲以上跑者。