秋冬日照減少 如何防範季節憂鬱症上身

2019-10-28 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



入秋首波鋒面將在週二影響台灣，預估將轉為濕冷天氣、氣溫偏涼，不少人早已換穿長袖和外套，頗有秋冬的感覺。有些民眾看診時反映感到疲倦，心情低落煩悶，情緒不穩定，做任何事都提不起勁，而且開始睡不好，變得很憂鬱。聯新國際醫院精神科主治醫師林博表示，這可能是季節性憂鬱症造成。

林博醫師表示，季節性憂鬱症是憂鬱症的診斷類型之一，源自於歐洲地區民眾，在冬天的太陽日照時間減少，再加上氣溫變化，影響身體與生理的改變，出現提不起勁，不想工作上班上課，進而導致憂鬱症的惡化或是引發憂鬱症。

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不同的人，對天氣變化的感知和反應不同。林博醫師解釋，就像有些人在天氣變冷或下雨時，關節風濕痛就發作，人體在關節的地方，有很多感受體，溫差改變，感受體受刺激，就影響到身體反應。而情緒也是如此，身體會感受到外界的各種變化，如果身體對日照或氣溫變化一時適應不來，就會影響心理及生理狀況。

林博醫師提醒，季節性憂鬱症也會發生在小朋友身上，再加上新學年的課程，適應與課業壓力比較大，因此可能發生注意力不集中，情緒不穩、易怒情況。建議家長先不要責備，應該多給予小朋友關懷。

要改善或避免秋冬季節性憂鬱症，建議增加日照時間及運動量。長期慢性身心症患者，醫師應考量天氣的影響，幫病患調整用藥。在增強運動量方面，每周至少運動150分鐘，每次心跳都超過100下，才能夠讓腦部的接受器達到刺激，降低焦慮與憂鬱。家庭主婦平常忙碌做家事，因為心跳沒有超過100下，強度不夠，對季節性憂鬱症未能發揮效果。